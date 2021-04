Alessia Fabiani è finalmente felice. Dopo aver passato momenti bui l’ex letterina è oggi serena al fianco dei suoi affetti più cari, i figli Kim e Keira, gemellini di otto anni. Alessia è una mamma single, la sua storia con il papà dei due bimbi, l’imprenditore Fabrizio Cherubini, si è conclusa nel 2017. Da allora la showgirl 44enne, nota al grande pubblico per la sua partecipazione al noto programma di Gerry Scotti “Passaparola”, si è dedicata maggiormente al teatro, sua grande passione.

In televisione l'abbiamo vista poco, ma niente paura, possiamo rifarci con i numerosi scatti, sexy e divertenti, che Alessia pubblica regolarmente sul social network Instagram. Qui si trovano anche i suoi due piccoli amori. Kim e Keira hanno un profilo tutto loro con un nome che è tutto un programma: "Attori e modelli". Proprio alcuni giorni fa la vip ha fatto sapere ai suoi follower che a breve ci sarebbe stata una graditissima sorpresa.















Alessia Fabiani, che oggi fa l'attrice di teatro, è la protagonista, insieme ai gemelli Kim e Keira, di un bellissimo servizio fotografico pubblicato dal settimanale Oggi. Alla domanda se si siano divertiti posando per il fotografo Alessia risponde: "Più che altro abbiamo distrutto un letto mentre saltavamo. Il fotografo, poi, era disperato. Ma è stato molto divertente". Adesso Alessia sta bene, ma la separazione da Fabrizio è stata tutt'altro che semplice.















"Non avevamo più gli stessi obiettivi – spiega Alessia Fabiani sulla fine della storia con Fabrizio Cherubini – Ho preferito mettere il punto. Ho sofferto". Dopo otto anni insieme i due si sono lasciati e da allora la showgirl ha cambiato radicalmente vita. "Da quando ho trovato la mia centralità nel lavoro, nei figli, non amo parlare della mia vita privata ed è per questo che non faccio i reality".









Alessia Fabiani è diventata mamma il 3 novembre del 2012 e proprio su Kim e Keira aveva raccontato a Novella2000: “Viviamo in simbiosi: sono molto legata a loro e loro, ovviamente, sono molto legati a me. Sono il mio amore più grande. Con me condividono tutto, gioie e dolori”.

E alla domanda su che tipo di mamma è Alessia risponde: “Apprensiva ma che cerca di non esserlo. Kim e Keira hanno intriso la mia vita di felicità a un livello assurdo, quindi le paure diventano enormi. La paura che possano sbagliare, la paura di perderli, la paura di andarmene. Sono molto attenta”.

