Carlotta Dell’Isola è tornata alla vita quotidiana, dopo aver partecipato per molti mesi al ‘Grande Fratello Vip’. In questa avventura nel reality show non ha eccelso più di tanto, come le ha fatto notare anche lo stesso Alfonso Signorini. Ha però ricevuto una bellissima proposta di matrimonio dal suo compagno Nello Sorrentino, con il quale l’amore procede molto bene. Lei si è comunque difesa dagli attacchi, facendo intendere che è sempre stata se stessa e dunque molto sincera.

In queste ultime ore è riapparsa sui social network e si è mostrata molto nervosa per un episodio accaduto nella mattinata del 9 aprile. Alcuni giorni fa si era invece concentrata sui suoi sogni da realizzare: “Vorrei condurre un programma e poi appena si potrà inizierò a studiare recitazione. Mi piacerebbe recitare in qualche cinepanettone e poi anche qualche fiction”. Si era poi concentrata sulla sua amicizia con Alessia Marcuzzi, conosciuta durante la trasmissione ‘Temptation Island’. (Continua dopo a foto)















Come detto prima, Carlotta Dell’Isola è esplosa di rabbia perché non ha trovato aperto un ufficio, anche se le era stato confermato l’appuntamento durante un contatto tramite il sito web. E ha quindi esclamato: “Ma può andare bene l’Italia? Sono nera. Buongiorno, come iniziare benissimo la giornata. Vengo qui dopo aver preso un appuntamento sul sito ed è chiuso”. Ma non si è fermata qui la sua invettiva, infatti ha continuato a manifestare la sua rabbia per lo spiacevole episodio. (Continua dopo la foto)















La giovane ha proseguito così, rivolgendosi ai suoi follower: “Sono senza parole. Io avevo da fare una cosa molto importante ed è chiuso. Sapete qual è la cosa che mi demoralizza di più? Il fatto che tantissimi di voi in privato mi hanno detto che a me è anche andata bene. Ho scoperto di non essere l’unica a essere andata lì per nulla, sono rimasta così. Ci sono persone che si sono presi permessi di lavoro. Posterei le vostre risposte per far capire a chi sta in alto che così non si può andare avanti”. (Continua dopo la foto)









Carlotta Dell’Isola ha terminato in questo modo il suo attacco social: “Ragazzi, cose dell’altro mondo. A voi sono successe cose assurde. Non sono l’unica ad essere andata ad un appuntamento senza concludere nulla. La cosa mi consola”. E chissà se dopo questa denuncia l’ufficio in questione non correrà ai ripari ed eviterà disguidi simili nel prossimi futuro.

“Sono scarsi, è realtà”. La vip a bomba su Amici: ballerini bocciati e standing ovation per la ‘cattiva’ Alessandra Celentano