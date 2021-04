“Ora basta, ricordati che sei incinta”. Belen Rodriguez, l’ultima apparizione scatena il caos. Mai visto tanto veleno

Belen Rodriguez, scoppia la polemica social. La modella e showgirl argentina continua a dividere l’opinione pubblica. C’è chi la ama e chi non perde occasione per remarle contro. Di recente la foto resa pubblica su Instagram ha fatto schierare in prima linea attenti hater pronti a cogliere ogni dettaglio pur non dargliela ‘vinta’. Tutto questo, però di fronte all’indiscutibile fascino della splendida argentina.

Una foto senza alcun dubbio sensuale, dove Belen si è mostrata in un nuovo look. Primo piano e occhi chiusi, frangetta e capelli mossi: la sorella Rodriguez incanta ma attira anche una pioggia di commenti da parte degli hater sempre pronti a cogliere il più piccolo dettaglio. La didascalia alla foto recita una frase significativa che la modella dedica ai suoi più affezionati fan.















"Tu brilla sempre: promemoria: non c'è nessuno come voi, siete unici!!!", con queste parole la splendida 36enne ringrazia quanti continuano a sostenerla sia nella carriera professionale che privata. Eppure l'effetto non è del tutto quello sperato, perché nonostante i numerosi complimenti ricevuti, Belen è messa sotto attacco. Nonostante la camicia bianca avvitata da cui fa capolino la profonda scollatura, gli hater hanno colpito e affondato.















L'attenzione cade su un dettaglio, impropriamente detto tale, perché di fatto non può che catturare lo sguardo di tutti: le labbra carnose della Rodriguez. Uno scatto senza dubbio sensuale ma che porta ad alcune considerazioni da parte di alcuni utenti: "Sì però basta gonfiare le labbra. In questa foto sembrano canotti". E non poteva mancare la pronta risposta di chi ha preso le difese della bella in dolce attesa.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

“Le labbra con la gravidanza tendono a gonfiarsi. Capre! I filler nn si possono fare in gravidanza. Capreeee”, risponde un utente, e ancora “Le labbra si gonfiano da sole in gravidanza, è vietato fare i filler tra l’altro”. Ma qualcuno resta ancora dubbioso: “In gravidanza si gonfiano un minimo non così. E basta guardare le storie di oggi, senza trucco è totalmente diversa”, e ancora: “Per me è tutta colpa di Photoshop”.

