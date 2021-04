“Finalmente”. Una bellissima notizia per Benedetta Parodi: la foto dice tutto. Per lei una gioia enorme

L’annuncio di Benedetta Parodi è di quelli che rischiarano l’anima. Lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram. E in questo modo ha voluto informare tutti i suoi follower. Non è la prima volta che la giornalista utilizza i social per comunicare quello che sta facendo. Tantissimi gli scatti sul suo profilo Instagram che raccontano ricordi, ricette e momenti felici condivisi con le persone care.

In questo caso la persona cara è la sua mamma. Sul suo account Benedetta Parodi ha postato una foto che la ritrae sorridente e abbracciata alla donna. Infatti "Zia Bene" è felicissima perché la mamma ha appena ricevuto anche la seconda dose del vaccino anti Covid. Ovviamente, si tratta di una notizia molto positiva perché, come sottolinea anche la giornalista, d'ora in poi potrà riabbracciarla.















Tantissimi i commenti al post tra cui quello di Sandra Milo: "Questa sì che è una gran bella notizia! La tua mamma è splendida! Ecco da chi hai preso" e della sorella Cristina Parodi: "Che belle che siete!!!". Si tratta di una notizia positiva, anche perché una delle conseguenze della pandemia è proprio quella di star lontani dai propri cari e non poterli abbracciare. La moglie di Fabio Caressa non è la prima tra i personaggi noti a diffondere una notizia del genere sui social: anche Renato Zero ed Elisabetta Canalis hanno fatto sapere nei mesi scorsi di aver fatto il vaccino.















Qualche settimana fa Benedetta Parodi aveva confessato a La Vita in diretta che suo marito Fabio Caressa aveva contratto il Covid 19 ad inizio pandemia. Infatti, subito dopo aver commentato la partita di calcio tra Atalanta e Valencia, ha accusato i primi sintomi riconducibili alla patologia. Ovviamente, l'allarme in casa era stato altissimo: "Gli portavo i piatti di plastica davanti alla porta e poi li andavo a prendere con i guanti. Noi abbiamo avuto molta, molta paura, perché non sapevamo". Poi è scesa maggiormente nei dettagli.









Benedetta Parodi ha spiegato ad Alberto Matano: “Abbiamo sentito il medico della mutua che mi ha detto di chiuderlo in camera”. Il conduttore ha commentato: “Il Covid è arrivato prestissimo a casa tua”. E lei ha aggiunto: “All’inizio non c’erano tamponi, Fabio si è svegliato una mattina con la febbre e la tosse: panico”. Entrambi sono stati colti quasi di sorpresa perché la malattia ancora non la si conosceva bene e il timore era enorme.

