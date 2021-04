Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, grandi amici al GF Vip poi il gelo “per Giulia Salemi”

Non solo nuove coppie: nella Casa del Grande Fratello Vip sono nate diverse amicizie. Alcune sono continuate fuori dal reality, come quella tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, altre invece sembrano essersi molto raffreddate. Ricordate? Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli erano grandi amici e lo sono stati per tutta la durata del reality essendo entrati e usciti la stessa sera, ma ora, a riflettori spenti, non si sentirebbero da un mese.

Cosa è successo? È quello che si chiede anche uno dei diretti interessati, ossia l'ex tronista di UeD che, ai microfoni di Casa Chi, ha ricordato che il loro ultimo incontro e il loro ultimo scambio di messaggi su WhatsApp risalirebbe a un mese fa, quando si sono visti negli studi di Verissimo.















"Fra me e Pierpaolo? Non è successo nulla, ci siamo semplicemente allontanati, l'ultima volta che l'ho sentito è stato a Verissimo, è passato un mese e non ci siamo più sentiti". Poi, incalzato dai giornalisti, Zelletta ha rivelato che l'ultimo messaggio nella loro conversazione WhatsApp è proprio il suo ("l'ultimo messaggio è mio, gli ho scritto per poterci incontrare"), ma Pretelli non avrebbe mai risposto.















"Io non sono una persona che rincorre gli altri", ha chiuso il discorso Andrea. Ma c'è da fare un passo indietro perché dietro la non risposta di Pier potrebbero esserci le parole che Zelletta avrebbe rivolto a Giulia Salemi in un'intervista che risale a un mese fa. "Sono convinto che Giulia abbia rosicato. Io sono andato in finale con il 3% ma devo ricordarle che quando sono andato al televoto con Pierpaolo lui mi ha battuto per l'1 o il 2%", aveva detto Zelletta a SuperGuidaTv.











E ancora: “Lei in due edizioni del Grande Fratello Vip non è arrivata mai in finale mentre io partecipando ad una sola edizione ci sono arrivato”. A Casa Chi hanno ricordato a Zelletta questa sua intervista, quindi la sua riflessione: “Magari potrebbe essere questo il motivo del perché Pierpaolo non mi ha più risposto, è il fidanzato di Giulia e farei lo stesso anch’io per Natalia. Penso sia anche normale”.

