“Ho scritto il mio testamento”. Alba Parietti commuove tutti: “Ricordatemi sempre così”

Alba Parietti lascia tutti senza parole. La showgirl ‘spiazza’ tutti con un post pubblicato di recente sul suo profilo Instagram. Si potrebbe pensare a una foto audace, e invece la madre di Francesco Oppini decide di fare ‘testamento’. Pensa al suo funerale e comunica a tutti quelle che sembrano essere le sue volontà. Ebbene si, pare che la showgirl abbia le idee molto chiare quando “passerà a miglior vita”.

Spiega per iscritto cosa bisognerà fare al suo funerale, ma non solo, spiega tutto anche ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format i “Lunatici”: “Allora, è un gioco. Io prima di dormire prendo tre o quattro gocce di un potente sonnifero per cercare di prendere sonno. Quando prendo questo sonnifero faccio dei danni incalcolabili, perché scrivo cose belle, divertenti, mi lascio andare”. (Continua a leggere dopo la foto).















E poi aggiunge: “Mi sono semplicemente divertita a immaginarmi, come tutti i megalomani, il mio funerale. Ho detto di non mettere foto di me invecchiata, ma foto di me al top. E poi dicevo tutte le cose che bisognerebbe fare durante la mia celebrazione. Vorrei anche una lista di persone che non dovrebbero assolutamente entrare. Vorrei una sorta di buttafuori”, ovviamente tutto questo, spiega la showgirl, “tra mille anni gentilmente”. (Continua a leggere dopo la foto).















Nello specifico, ecco il contenuto del post reso pubblico sul profilo Instagram al fine di lasciarlo leggere a tutti i suoi numerosissimi follower: “Tra mille anni gentilmente, quando passerò a miglior vita , non mettete foto di me anziana , lasciate, che possa proprio perché il posto lo richiede raccontare qualcosa anche un po’ osceno o blasfemo , fuori luogo ma azzeccato, qualcosa che risvegli anche i morti e una bella concione by Vapalm con musiche suonate da Cristiano Urso che avrà una settantina d’anni allora e avrà raggiunto la pensione da violinista”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

“Dite a Francesco Oppini e ai miei nipotini che la nonna anzi la bisnonna , se l’è proprio goduta e mettete questa foto , la musica dei therollingstones e Vivaldi e fate una bellissima festa voglio vedere solo gente che mi ricorda con episodi divertenti , non voglio evocare mai passioni tristi . Questa foto a ricordare che me la sono proprio vissuta e che ho voluto essere in tutti i sensi ciò che volevo essere , assomigliare all’ideale che avevo di me stessa”.

Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, grandi amici al GF Vip poi il gelo “per Giulia Salemi”