Per Stefano De Martino questo è un vero momento d’oro dal punto di vista lavorativo. Solo pochi giorni fa il conduttore di Stasera tutto è possibile ha dato il grande annuncio ai fan di Instagram: lavorerà ancora con i comici Francesco Paolantoni e Biagio Izzo cinon ‘Che coppia noi tre’. “Ci vediamo quest’estate, in giro, dal vivo – ha fatto sapere Stefano – Oddio, quando dico dal vivo parlo per me, non me la sento di garantire per gli altri due”.

In estate le limitazioni per fronteggiare il coronavirus saranno allentate e il pubblico non aspetta altro che godersi questo show, come è evidente dai commenti piovuti sotto al post: "Bravo Stefano, fai che sia sempre il lavoro che svolgi egregiamente che parli di te", "Sia fatta la tua volontà", "Grande Stefano".















E ancora: "La gioia e la serenità nei tuoi occhi", "Ahhahah grande, sono felice per la carriera che stai facendo. Non mollare e non cambiare", "Non so ancora cosa faranno, ma già rido", "Che notizia meravigliosa". Ma Stefano è anche giudice del Serale di Amici 20, che va in onda il sabato sera su Canale 5. Il programma è registrato e le anticipazioni non si fanno attendere. Da quelle della quarta puntata, che vedremo in tv il 10 aprile 2021, è spuntato anche un gossip gigantesco che lo riguarda.















Come riporta il sito Funweek, tra gli spoiler della quarta puntata di Amici 20, è venuto fuori che Martina Miliddi uscirà indenne dal serale, dato che vincerà la terza sfida della seconda manche contro Serena. Da qui le voci che dietro il salvataggio di Martina (contro la quale ha votato soltanto Emanuele Filiberto di Savoia) ci sarebbe un certo coinvolgimento emotivo dell'ex ballerino della scuola e oggi giurato Stefano de Martino.









Molti hanno infatti iniziato a rumoreggiare che ci sia del tenero tra lui e la Miliddi: “Abbiamo capito che Martina sta ancora dentro solo grazie a Stefano che vota con l’ormone”, si legge su Twitter. E ancora: “La conferma dell’inciucio tra Martina e SDM arriverà paradossalmente da Maria: se ne parlerà e ne farà show, vorrà dire che tra i due non c’è nulla, se altrimenti rimarrà in silenzio vorrà dire che qualcosa c’è” e “Tutti ‘scandalizzati’ per il presunto flirt tra Stefano e Martina.. ma solo io penso che sarebbero una bella coppia in caso”. Ma ovviamente c’è anche chi non crede a questo gossip: “Ragazzi però non è il paese dei balocchi questo, voglio dire andateci più piano con le min…te”.

