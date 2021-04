Sonia Lorenzini è molto attiva in questi giorni sui social network. Dopo aver preso parte all’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, dove non ha ottenuto un ottimo risultato, è ritornata a fare compagnia ai suoi follower di Instagram. Nella mattinata dell’8 aprile è apparsa molto in ansia e preoccupata, dopo aver scoperto una cosa non proprio positiva. Il suo è stato un vero e proprio sfogo, che ha fatto preoccupare i suoi seguaci, i quali sperano sia soltanto un momento negativo.

Prima di dirvi che cosa ha annunciato tramite alcune stories, vi riportiamo un'altra sua risposta in merito ad una domanda di un'utente. Le è stato chiesto se avesse mai avuto degli attacchi di ansia o di panico e l'ex vippona ha detto: "Non so se erano attacchi veri e propri, ma credo di sì, facevo fatica a respirare, non riuscivo a dormire, tutte le volte mi succedeva di sera e piangevo senza un motivo". Ha consigliato a tutti di parlare di questi malesseri e di farsi aiutare da uno specialista.















Sonia Lorenzini ha rivelato di essersi sottoposta ad alcune analisi ed è emerso qualche valore non nella norma: "Faccio le storie da qua sennò stamattina non vedo più il buongiorno, perché sono in alto mare. Ho fatto delle analisi generiche e anche quelle della tiroide. Adesso devo cercare un endocrinologo, prenotare la visita, tra l'altro in questi tempi c'è un po' di attesa, bisogna aspettare un pochino". Dunque, non resta che capire cosa le stia davvero succedendo in questa sua fase.















Nei giorni scorsi l'ex gieffina aveva riferito i motivi che l'avevano spinta ad allontanarsi dai social: "Sono veramente stanca emotivamente. Niente, è da ieri che non sto bene a livello psicologico. Voi lo sapete che io sono una che la mattina parte a bomba. La settimana scorsa vi avevo detto che non era un periodo top e non riuscivo a stare qui sui social. Volevo fare una storia per ringraziare due ragazze che mi hanno mandato una lettera bellissima. Mi sono commossa grazie", ha aggiunto.









E alcuni giorni prima Sonia Lorenzini aveva avuto un altro sfogo: “Di regola ballo, rido, salto e scherzo. Sono molto provata. Sto cominciando ad accusare il colpo, so che voi credete nei miei super poteri, ma a volte questi mi abbandonano. Ci sono situazioni gravi e più importanti della mia. Però sono parecchio giù, fortunatamente ci sono due progetti che sto mandando avanti da sola con le mie forze in un momento particolare e critico”.

