Non c’è pace per Andrea Zelletta, che ancora una volta si sfoga sui social per raccontare ai fan l’ennesima brutta avventura che gli è capitata. Meno di una settimana fa tra le Storie di Instagram l’ex tronista di UeD ed ex concorrente del GF Vip 5 rivelava di essere finito nel mirino dei ladri che avevano cercato di rubargli il borsello e, come se non bastasse, poco dopo un passante tentava anche di aggredirlo.

“Vi racconto due cose che mi sono successe in questi giorni”, ha esordito Andrea in un video. “Una settimane fa scendo di casa, erano le 9 di mattina e dovevo andare in agenzia a ritirare un pacco. Mentre stavo per entrare in macchina si avvicinano tre uomini, cercano di aprirmi lo sportello e di rubarmi il borsello che avevo appoggiato sul cruscotto”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Per fortuna che ho avuto la prontezza di chiudere lo sportello e mettere la sicura. E per fortuna sono scappati”. Ma non è finita qui perché la stessa sera “è successa un’altra cosa”: “Sono dovuto scendere a portare il cane a fare i bisogni. Vedo in lontananza un uomo che si avvicinava e barcollava. Io mi sono detto vabbè, visto che era più di là che si qua, entro dentro il portone – ha proseguito Andrea – Mentre entro dentro il portone lui si avvicina al portone e inizia a dare calci e pugni contro la vetrata del portone, quasi stava rompendo il vetro”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Noi abitiamo vicino alla stazione Centrale e la zona sta peggiorando sempre di più, non è affatto raccomandabile. Per questo io al Grande Fratello Vip ero in pensiero per Natalia, perché qui è sempre peggio”, era stata la conclusione. Ma insomma, dopo due brutti episodi nello stesso giorno riecco Zelletta sfogarsi tra le ultimissime Storie di Instagram per un’altra disavventura dello stesso genere. (Continua a leggere dopo le foto)











Ennesimo tentativo di furto subito per il fidanzato di Natalia Paragoni, entrambi evidentemente presi di mira dai malviventi in questo ultimo periodo. E l’ultimo brutto episodio ha fatto infuriare non poco l’ex tronista di Uomini e Donne, che è apparso molto arrabbiato e frustrato sui social. In breve l’altra sera, mentre portava il suo cane fuori, ha notato due uomini nell’auto della fidanzata: “Ho dovuto chiamare subito i carabinieri, è la terza volta in una settimana, non ce la faccio più”.

