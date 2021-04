Barbara D’Urso, giovanissima e incinta. I suoi follower non si lasciano sfuggire un dettaglio fondamentale: “Com’è possibile?”. Ma partiamo dal principio. Solo poche ore fa, la sfavillante Carmelita ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto davvero niente male che ha fatto subito il giro del web. Periodo di grandissime novità per Barbarella, rimasta orfana di Live-Non è la D’Urso.

Alle porte un super chiacchierato presunto abbandono Mediaset. Parrebbe infatti che, stando ai rumor, Piersilvio Berlusconi sia stufo del genere di televisione proposto da Barbara D’Urso. Assunto ciò e sommando la recente faida interna con la De Filippi, il vaso chiamato Carmelita sarebbe traboccato. La nostalgica foto sui social ci riporta a un passato tranquillo… (Continua dopo le foto)















Nella foto Barbara D’Urso indossa un costume intero premaman, davvero molto molto incinta del suo secondogenito, Emanuele. La conduttrice, con una mano, tiene il primo figlio Giammauro e con l’altra un regge un colorato salvagente per il bimbo. Ma i suoi fedelissimi e attenti follower si imbattono in un dettaglio non trascurabile… (Continua dopo le foto)























Sono bastate pochissime ore e la foto di Barbara D’Urso è strapiena di like e commenti. “Sei bellissima, stupende queste foto amarcord”. E ancora: “Tenerissima con i tuoi figli”. Poi tra i suoi attenti follower qualcuno nota un dettaglio: “Sei l’unica donna che più passa il tempo e più ringiovanisce”. Ma non è l’unico, perché qualcuno fa eco: “Ringiovanisci sempre di più, sei bellissima”. Neanche a dirlo, è boom di like. (Continua dopo le foto)

Nostalgia a parte, ad oggi né Barbara D’Urso né ancora l’ad di Mediaset hanno deciso di esporsi in modo ufficiale per confermare o smentire i rumor. Anche se più fonti hanno parlato, dando ormai per sicura, non solo la fine del rapporto professionale con Mediaset, ma anche la trattativa in Rai. Non ci rimane che aspettare pazientemente per capirci qualcosa in più. Intanto una cosa sicura c’è: come fa Barbara D’Urso a non invecchiare?!

