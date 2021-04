“C’è una grande novità, tanto che ancora non so come dirlo: quest’estate sarò mamma”. Inizia così il racconto sul magazine Confidenze della bella attrice che aveva già mostrato il pancione a Vanity Fair. “Una sorpresa di cui spero di essere all’altezza, che porterà una rivoluzione nella nostra vita e che accoglieremo con il più grande affetto ed entusiasmo possibili”, continua.

Tra poco dunque sarà mamma per la prima volta. Il futuro papà, dopo la fine della sua relazione con il collega Paolo Pierobon, è Ferran Paredes Rubio, noto fotografo e direttore della fotografia spagnolo che lavora in Italia da tanti anni. Il pubblico ha imparato a conoscerla nel ruolo di Angela Rosaria Martone nella serie televisiva I bastardi di Pizzofalcone e poi in quello di Livia Lucani in un’altra fiction, Il commissario Ricciardi. (Continua a leggere dopo la foto)















Ora interpreta Carolina Volpi in Un passo dal cielo 6, la nuova stagione della serie con Daniele Liotti, sempre in onda su Rai1, e è ovviamente al settimo cielo Serena Iansiti, l’attrice che ha lontane origini olandesi, è nata a Napoli l’11 maggio 1985 ma cresciuta a Latina. Molti la ricorderanno anche nel personaggio di Lavinia Grimani nella soap opera CentoVetrine. (Continua a leggere dopo la foto)















Serena Iansiti è felicemente fidanzata con Rubio da un paio d’anni e hanno deciso di mettere su famiglia. Un sogno che si realizza per l’attrice, che fino a qualche tempo fa si è esercitata nel ruolo di zia. Un momento davvero felice per l’interprete, che da tempo voleva diventare mamma. Al settimanale Nuovo Tv, ha spiegato si sta preparando al parto, previsto in estate, facendo una vita molto semplice. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Iansiti (@jansity)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Iansiti (@jansity)



Fa lunghe camminate nel verde e mantiene un’alimentazione sana e corretta. E ha già chiarito che sarà una mamma lavoratrice: ha infatti intenzione di tornare a lavorare subito dopo il parto. Serena Iansiti è anche attesa sul set della seconda stagione de Il Commissario Ricciardi, serie che l’ha vista protagonista accanto a Lino Guanciale e che è stata un grande successo su Rai1.

“Che pancione! Sei bellissima”. Cristina Chiabotto, manca davvero pochissimo alla nascita della sua bambina