“Ho scoperto di essere incinta il 10 settembre (2020, ndr), ma a fine ottobre sono risultata positiva al coronavirus”, aveva annunciato l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. E proprio per questo motivo la conduttrice tv ha preferito aspettare tanto a condividere il lieto evento con i suoi follower. “Sono stata un mese in quarantena, a casa. Per fortuna, ho contratto il virus in forma leggera” aveva concluso.

Ad oggi la gravidanza di Cristina Chiabotto è arrivata quasi a termine e la bellissima presentatrice non vede l’ora di poter finalmente abbracciare la sua prima figlia. Il nome della piccola in arrivo è già stato svelato, si chiamerà Luce. Su Instagram la moglie di Marco Roscio ha fatto vedere il pancione a un mese dalla fine della gravidanza e ha fatto incetta di commenti e like. (Continua dopo le foto)















Cristina Chiabotto su Instagram non ha voluto contenere l’entusiasmo, preferendo condividerlo e moltiplicarlo con i suoi tantissimi follower. Ha dunque fatto veder il pancione, dedicando dolcissimi messaggi alla baby Luce in arrivo. Grazie ad alcune storie sul social, la Chiabotto si è mostrata mentre massaggiava alcuni oli sul pancione per prevenire le smagliature. (Continua dopo le foto)























“Prendermi cura di me stessa è un regalo quotidiano d’amore in un momento così speciale e delicato”, ha scritto Cristina Chiabotto, mentre nei messaggi dedicati alla sua bambina ha scritto: “Non aspettiamo altro che te”, e ancora: “Nonostante questo presente, voglio immaginarti quasi libera e felice”. (Continua dopo le foto)

In moltissimi le hanno fatto i complimenti per la sua lampante bellezza, e a quanto pare lei e Marco Roscio sono più contenti che mai per questo sprint tutto nuovo che avvolge già la famiglia. Come Cristina Chiabotto anche il suo ex, Fabio Fulco, aspetta la sua prima figlia, che coincidenza curiosa…!

