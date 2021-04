Elisabetta Gregoraci è sempre più amata e seguita da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip. Era ovviamente già famosa prima, forse la concorrente più nota di tutto il cast della quinta edizione, ma nella Casa è davvero entrata nelle grazie del pubblico per aver fatto conoscere anche i lati più intimi del suo carattere. Su Instagram ha un esercito di fan e pagine a lei dedicate che non si perdono un suo post.

E tra gli ultimi ha fatto sicuramente parlare quello in cui Eli mostra un regalo pazzesco: trecento rose rosse. Il mittente? Un ammiratore segreto che nelle ultime ore è stato però associato a un nome e a un cognome. A riferire la voce bomba è il settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, che conosce benissimo la showgirl e conduttrice televisiva calabrese. (Continua a leggere dopo la foto)















Un po’ di tempo fa si era ipotizzato che fosse un imprenditore originario di Padova, ma il diretto interessato ha rispedito al mittente queste indiscrezioni. Quindi la nuova voce lanciata dal settimanale: l’ammiratore segreto di Elisabetta Gregoraci è il pilota automobilistico, nato a Montecarlo, Stefano Coletti. Tra di loro ci sarebbe già stato un flirt in passato e ora pare si stiano per riavvicinare nuovamente. (Continua a leggere dopo la foto)















E c’è anche di più, perché si è scoperto a inviare i messaggi aerei sopra la Casa sarebbe stato ancora lui. Al momento, comunque, non sono giunte conferme né smentite. Una certezza, invece, l’ha data la stessa Eli che nelle ultime ore ha dato un grande annuncio anche se di tutto altro genere su Instagram: dopo le t-shirt e i cappellini, arrivano anche le felpe ispirate alle sue frasi iconiche. (Continua a leggere dopo le foto)











Tra e ultime Storie Eli ha promosso l’uscita della sua nuova capsule, caratterizzata dalla scritta “Mi dissocio“ che, in realtà, è una frase pronunciata dal figlio Nathan Falco durante una diretta e diventata un ‘tormentone’ tra i fan della Gregoraci. Come per i cappellini e le t-shirt anche questa collezione è realizzata in collaborazione con 3rebound e ora manca davvero poco: la vendita parte alle ore 18.00 di venerdì 9 aprile. E a giudicare dai ripostaggi di Elisabetta molti hanno già fatto partire il conto alla rovescia.

