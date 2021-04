La relazione già tesa tra il principe William e il principe Harry ha preso una svolta dopo l’intervista alla CBS dello scorso marzo. Le accuse di razzismo e mancata protezione, hanno sconquassato la Royal Family. In un comunicato, il Palazzo reale aveva sapere che “l’intera famiglia è rattristata nel sapere in quale misura gli ultimi anni siano stati difficili per Harry e Meghan”.

In particolare "i temi trattati, particolarmente quello del razzismo, sono preoccupanti. Sebbene alcune ricostruzioni possano variare, queste accuse vengono prese molto seriamente e saranno oggetto di esame da parte della famiglia privatamente. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della famiglia". E dopo il comunicato del Palazzo reale, sulla vicenda era tornato William in occasione di un incontro pubblico. "Non ho parlato ancora con Harry e non siamo affatto una famiglia razzista".















Ma adesso un insider è sceso nel dettaglio e ha rivelato al "Sunday Times" che il principe William non crede assolutamente di essere "intrappolato nel sistema della monarchia britannica" – come ha sostenuto il fratello minore – anzi ritiene che Harry sia "del tutto fuori strada". "Il duca di Cambridge, secondo in linea di successione, ha accettato il suo ruolo e la strada tracciata per lui – riferisce la fonte ben informata -. È decisamente il nipote di sua nonna in questo, ha rispetto del senso del dovere e del servizio".















Parole alle quale fanno eco quelle riportate da US Weekly ieri che scrive come: "La conversazione che Harry e William hanno avuto dopo la grande intervista non è finita bene. William sente che Harry è diventato troppo grande per i suoi stivali da quando si è trasferito in California. Il successo e Hollywood gli hanno dato alla testa", aggiunge la fonte. Il duca e la duchessa di Sussex, in effetti, hanno avuto un grande successo dopo il loro incontro con la CBS è andato in onda il 7 marzo.











I fratelli, la cui tesa relazione è stata oggetto di intrighi negli ultimi anni, si riuniranno quest’estate per l’inaugurazione di una statua dedicata alla loro defunta madre, la principessa Diana. Mentre “William insiste” per vedere Harry prima dell’evento speciale, la fonte ci dice che il cofondatore di Archewell “si rifiuta di incontrarsi” e “non avrà il controllo”. L’insider aggiunge: “Se Harry si comporta in modo disonesto o peggio ancora, non si fa vivo, William non lo perdonerà mai e poi mai”.

