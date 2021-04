L’ultima volta che Raz Degan è apparso in tv era a marzo scorso, quando ha partecipato alla terza puntata della fiction di Rai 1, Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri. La sua presenza aveva contribuito non poco al successo già indiscusso della serie, come era evidente dai tanti, tantissimi messaggi lasciati su Instagram dai follower.

Si è parlato del celebre attore e modello che in Italia diventò famoso per lo spot Jagermeister nei mesi scorsi perché paparazzato con la sua nuova fiamma. Anche se resta indimenticabile la coppia Raz Degan e Paola Barale, scoppiata ormai anni fa, la fortunata è Stuart, una donna che lui ha sempre tenuto lontana dai riflettori e che gli ha regalato il sorriso. Qualche tempo fa l’attore aveva confessato a Verissimo di aver trovato una persona speciale. (Continua a leggere dopo la foto)















“Non posso dire molto ed entrare nella vita privata delle persone – aveva rivelato – Posso dire che in questo momento sto bene”. Molto riservata ed estranea al mondo dello spettacolo, Stuart ha fatto solo delle fugaci apparizioni sul profilo Instagram di Raz, apparendo però sempre di spalle oppure sullo sfondo. E ora, a proposito di social, è diventata presto virale una di Raz che ha lasciato tutte senza fiato. (Continua a leggere dopo la foto)















L’attore ed ex vincitore dell’Isola dei Famosi ha condiviso sul suo profilo una foto che lo ritrae in primissimo piano a fronte della quale, dicono molte fan, persino Can Yaman sparisce. Si tratta di uno scatto realizzato per le feste pasquali in cui è ritratto in versione “#jesus look”, come lui stesso si descrive. Con la barba lunga, lo sguardo magnetico e l’espressione seria e riflessiva Raz Degan, che è classe 1968, mette tutti d’accordo. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raz Degan (@raz_degan)



“Raz più invecchi più migliori ……altro che Can yaman!!”, scrive una. E altre, sempre sotto alla foto da boom di like immediato: “Il tuo viso sempre bellissimo e la tua espressione così intensa mi trasmettono serenità”, “Te fai resuscità”, “La grande bellezza!” e “L’uomo che ho sempre desiderato avere al mio fianco ma che rimarrà per sempre nei miei sogni”.

“Non ce la faccio più”. Detto Fatto, Bianca Guaccero con la voce strozzata e gli occhi lucidi. Il suo dolore è quello di tutti