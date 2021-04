Stefano De Martino non si ferma più. Periodo d’oro per il conduttore televisivo, autentico protagonista in queste settimane. Il suo ruolo di giudice fisso di ‘Amici 20’ lo sta ricoprendo nel migliore dei modi e i suoi battibecchi con l’insegnante di canto Alessandra Celentano stanno tenendo tutti col fiato sospeso. A livello professionale ha anche presentato con autorevolezza ‘Stasera tutto è possibile’, ottenendo dei risultati in termini di ascolti davvero straordinari e forse inattesi.

Sabato scorso, dopo le esibizioni di Tommaso e Alessandro e nel dare il voto, Stefano ha fatto un discorso a favore del ballerino poi purtroppo eliminato. Consiglio non accettato da Alessandra che attaccato De Martino: "Stefano guarda, menomale che hai fatto un'altra carriera", ha detto la maestra. De Martino sembrava volesse sorvolare sulla battuta poi ha replicato. "Comunque io ti ringrazio del tuo apprezzamento sul mio cambio di carriera. Entrambi facciamo televisione".















Stefano De Martino ha dunque condotto egregiamente la trasmissione che ha preso in eredità da Amadeus. E insieme a lui ci sono stati due personaggi che hanno fatto ridere milioni di persone. E sul social network Instagram ha annunciato che proprio con loro due sarà grande protagonista nella prossima stagione estiva. Quasi inutile aggiungere che il popolo del web è esploso di gioia e non vede l'ora che possa arrivare questo momento. Vediamo nel dettaglio cosa ha comunicato.















L'ex marito di Belen Rodriguez lavorerà infatti con i comici Francesco Paolantoni e Biazio Izzo con 'Che coppia noi tre'. Questo l'annuncio integrale del presentatore napoletano: "Ci vediamo quest'estate, in giro, dal vivo. Oddio, quando dico dal vivo parlo per me, non me la sento di garantire per gli altri due". Tutti sono sicuri che ci sarà da divertirsi. In estate le limitazioni per fronteggiare il coronavirus saranno allentate e il pubblico non aspetta altro che godersi questo show.









Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Questi i messaggi principali rilasciati dai follower di Stefano De Martino: “Bravo Stefano, fai che sia sempre il lavoro che svolgi egregiamente che parli di te”, “Sia fatta la tua volontà”, “Grande Stefano”, “La gioia e la serenità nei tuoi occhi”, “Ahhahah grande, sono felice per la carriera che stai facendo. Non mollare e non cambiare”, “Non so ancora cosa faranno, ma già rido”, “Che notizia meravigliosa”.

