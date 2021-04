Chiara Ferragni e Fedez sono sempre stati attivissimi sui social e ora che è nata la loro secondogenita forse ancora di più. Sarà che questa seconda gravidanza è stata vissuta passo passo anche dall’esercito di fan che segue l’influencer e il rapper, ma di fatto sono tutti impazziti quando è nata Baby V, ovvero Vittoria Lucia Ferragni. Le foto subito dopo il parto, l’incontro col fratello Leone, i regali e i vestitini firmati dalla famosa mamma.

Il tutto sempre accompagnato da milioni e milioni di like e commenti. E non sono certamente sfuggite all'attenzione le foto di famiglia più recenti, quelle dei Ferragnez al completo, cagnolina Matilde compresa oltre a Leone e alla piccola Vittoria, con gli adorabili pullover coordinati e personalizzati.















Diversi gli scatti pubblicati da Chiara Ferragni e Fedez sui rispettivi profili Instagram in cui tutti i componenti della famiglia più social che ci sia indossano maglioni a righe blu su fondo bianco che hanno la scritta Ferragnez ritmata a mano in rosso sulla schiena, un cuore sul petto e sopra le diverse iniziali dei loro nomi. E scommettiamo che tutti si sono fatti la stessa domanda: di che marca sono?















E poi: quanto costano? Iniziamo col dire che si tratta di modelli della collezione "Solo per te" firmati Uno Cashmere e sono realizzati sia in versione classica per adulti che in versione mini per bambini. Sul sito ufficiale del brand, tuttavia, non c'è traccia dei maglioni sfoggiati dai Ferragnez perché sono pezzi unici.









Sono invece disponibili delle varianti ugualmente personalizzate in lana ma a tinta unita. Il prezzo? Costano tutte 420 euro. Non poco, certo, ma è fondamentale sottolineare che per quanto riguarda quelli che abbiamo visto nei post di Chiara e Fedez si tratta di regali forniti dal marchio a tutta la famiglia, forse per celebrare la nascita della piccola Vittoria.

