Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ancora insieme e ancora più uniti e innamorati. Pochi credevano alla loro storia sbocciata nella Casa del Grande Fratello Vip che invece, dopo più di un mese dopo dalla fine del reality di Canale 5, sembra proseguire alla grande.

Il figlio di Walter Zenga e l'attrice siciliana hanno infatti deciso di vivere pienamente la loro relazione e approfondire la conoscenza lontani dalle telecamere, andando subito a convivere a casa di Andrea a Milano, come non mancano di far vedere quotidianamente ai fan sui rispettivi canali social. Un passo importante, per alcuni forse azzardato considerando che stanno insieme da poco tempo. C'è poi da dire che questa convivenza arriva in un periodo storico molto particolare e delicato che può mettere a dura prova la resistenza di una coppia.















Ma non quella composta da Rosalinda e Andrea che, nonostante i criticoni e i più maligni siano sempre pronti, stanno proprio dimostrando di essere fatti l'una per l'altro. E, a riprova di quanto sia seria la loro storia seppure nata da poco, nei giorni scorsi sono anche arrivate le presentazioni in famiglia. Per Pasqua Zenga ha portato la sua compagna a Osimo.















Osimo è la città dove Andrea è cresciuto e dove vive la mamma, Roberta Termali, con la sua famiglia, il fratello primogenito dell'ex gieffino, Nicolò, l'attuale compagno dell'ex conduttrice, Guglielmo Borgiani e i due figli avuti in seconde nozze con Andrea Accoroni, Fabio e Francesco. Dunque weekend di Pasqua marchigiano e a tutta famiglia per la coppia forse più inaspettata del GF Vip 5.











Ovviamente non sono mancate foto e Storie sui social nei due giorni trascorsi a Osimo per conoscere tutti i parenti di lui, che non nega come sia andato tutto a meraviglia: “Mi sono goduto la famiglia, ma ora si torna a Milano perché dobbiamo lavorare”, sottolinea nelle storie su Instagram. Entusiasta anche Rosalinda: “Osimo è deliziosa, mi ha rubato un pezzetto di cuore”. Presto, invece, destinazione Sicilia per presentare a Andrea Zenga la famiglia della Cannavò.

