Drusilla Gucci, pronipote del fondatore della casa di moda Guccio, sta facendo molto parlare di sé all’Isola dei Famosi. Anche se viene da una relazione di ben cinque anni, attualmente pare sia single. Si dice abbia un debole per i ragazzi muscolosi. Sul suo conto, però, ecco la bomba gossip. A lanciarla è Novella 2000. Si parla di un cantante molto famoso, diventato famosissimo addirittura nelle ultime settimane.

Che ci sia davvero una storia, una simpatia, tra Drusilla Gucci e il leader del famoso gruppo è tutto da verificare. Sicuramente stiamo parlando di due personaggi che stanno vivendo un periodo di grande successo. La naufraga è molto apprezzata dal pubblico, anche se le dure prove alle quali deve sottoporsi la stanno sfiancando. Tuttavia Drusilla non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca.















Hanno stravolto ogni previsione. Al Festival di Sanremo il loro rock duro e puro non si era mai visto. Sarà stata la particolare situazione in cui tutta l'Italia si trova, ma i Maneskin hanno conquistato un primo posto su cui davvero in pochi avrebbero scommesso. Lo hanno fatto con un singolo che è uno schiaffo in faccia al perbenismo. E ora, come sempre accade per chi raggiunge un simile risultato, le luci dei riflettori, e del gossip, si sono accese sui componenti della band romana.















Damiano David, leader del gruppo vincitore del Festival di Sanremo 2021, e Drusilla Gucci. È questa la coppia di cui si parla in questo momento, o meglio, di cui parla Novella 2000. L'erede della nota casa di moda e il cantante dei Maneskin condividono una passione, quella per lo stile e la filosofia dark. Pare che Drusilla adori collezionare teschi. Inoltre sull'Isola dei Famosi la Gucci ha stretto amicizia con il cromatologo Ubaldo Lanzo. Quando sarà il reality sarà terminato i due vedranno di fronte ad un Bloody Mary.









Per quanto riguarda le loro vite private c’è chi sostiene che il cantante sia legato alla bassista dei Maneskin, Victoria, ma loro due hanno sempre negato e si dicono soltanto amici. Anche il nome della modella Giorgia Soleri è stato accostato a quello di Damiano: la voce, però, non è stata né smentita né confermata.

