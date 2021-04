Emma Marrone ha comunicato ai suoi fan una notizia meravigliosa. Non appena l’ha saputa, ha condiviso su Instagram la news che tutti attendevano da diverso tempo. Gioia immensa dunque per lei, infatti dalle sue parole si può comprendere il grande entusiasmo. Non sono stati mesi facili per l’artista leccese e nemmeno per tutto il mondo dello spettacolo, della musica e della televisione. Dopo tanta sofferenza adesso è arrivato un raggio di luce che l’ha fatta sobbalzare dalla sedia.

Dopo essersi riavvicinata ad Alessandra Amoroso, con la quale ha anche dato vita allo splendido brano musicale 'Pezzi di cuore', l'ex concorrente di 'Amici' non poteva avere un'altra comunicazione più bella. Nel suo lungo post pubblicato sul social network ha spiegato tutto nei dettagli. E subito i suoi seguaci hanno iniziato a scrivere una marea di messaggi. Emma Marrone è pronta a tornare in grande stile e il suo popolo della rete non vede l'ora di poterla apprezzare nuovamente.















La cantante non ha potuto dire nulla fino a questo momento, ma ora che ha ricevuto l'ufficialità ha svelato tutto: "Alla fine zitta zitta ce l'ho fatta! E mentre digito questo post mi tremano le mani! A giugno si parte in tour! Non mi sembra vero! Potevo annullare o rimettere in discussione tutto, le idee, i progetti, me stessa. Ho scelto la seconda opzione! Se c'è una cosa che ho imparato nell'ultimo periodo è proprio il dono dell'improvvisazione e non è detto che alla fine non sia la cosa migliore da fare!".















Emma Marrone ha continuato: "Intanto vi aspetto il 6 giugno all'Arena di Verona (visto che siete tantissimi dovremo replicare il 7 e l'8 giugno ma ce lo confermeranno appena renderanno note le capienze Covid). Il resto delle date ve le comunicherò strada facendo…Insieme a friendsandpartners che ringrazio infinitamente stiamo navigando a vista…Per la musica, per tutte le persone che lavorano nello spettacolo e soprattutto per voi. Daje", ha concluso nel suo messaggio social.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Tra i tanti che hanno commentato il post anche Fiorella Mannoia e Nek, che hanno esultato per lei. Gli altri fan di Emma hanno scritto: “Finalmente una gioia”, “Non vedo l’ora, sto piangendo”, “Queste sì che sono belle notizie”, “Sei la mia vita, ho urlato”, “Oddio che bello!”, “Arena confermataaa e io sto tremando all’idea”, “Ora mi commuovo”, “Finalmente, ci vediamo presto Brown!”.

