Elisabetta Gregoraci è stata una delle grandi protagoniste dell’ultimo ‘Grande Fratello Vip’, grazie alla sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli. Nei giorni scorsi l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ ha anche confessato di aver avuto un incontro con lei al termine del programma, ma esclusivamente per motivi lavorativi. Infatti, lui vive serenamente e al massimo della sua felicità la sua relazione sentimentale con Giulia Salemi, che ha conquistato il suo cuore nella Casa più spiata d’Italia.

Nelle ultime ore l'ex moglie di Flavio Briatore si è mostrata molto preoccupata sul suo profilo Instagram. Ha infatti pubblicato immagini e alcuni video nei quali ha spiegato l'origine di questa sua ansia. Purtroppo c'è un problema in famiglia e lei non riesce a capacitarsi di questa situazione. La sua speranza è che possa risolversi tutto nel più breve tempo possibile, ma i timori sono ancora troppi. Andiamo a vedere cosa sta succedendo ad Elisabetta Gregoraci. La tensione è tantissima.















Come aveva già preannunciato nelle scorse ore, la sua cagnolina Diva è stata costretta a sottoporsi ad un'operazione chirurgica alla zampa e in queste ore Elisabetta Gregoraci ha fornito alcune informazioni in più. Queste le sue parole piene di tristezza: "Oggi sono ancora un po' così perché Diva la stanno operando e non è ancora terminata l'operazione. Quindi sono molto agitata, vi dico la verità. Sono molto in ansia". Poi ha nuovamente postato una storia Instagram per un'altra considerazione.















La Gregoraci ha ancora aggiunto: "Diva è sempre sotto i ferri e sono agitata, speriamo che vada tutto bene, incrociamo le dita". Sono tantissimi i follower della donna ad averle scritto messaggi di incoraggiamento e supporto per questa fase così delicata. Come accade a moltissime persone, anche per lei il cane rappresenta un componente fondamentale della sua famiglia. E quindi è come se adesso stesse male un suo parente stretto. Sicuramente nelle prossime ore dirà di più.









Intanto, un uomo starebbe facendo di tutto pur di ottenere l’attenzione da Elisabetta Gregoraci e l’ultimo gesto è stato di quelli veramente pazzeschi. Scendendo nei particolari, la conduttrice televisiva si è immortalata insieme a ben 300 rose rosse, donate dunque da questa persona. Un regalo maestoso e allo stesso tempo misterioso, visto che si tratta per l’esattezza di un ammiratore segreto.

