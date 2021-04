Paura per Chiara Ferragni. La nota influencer, moglie del cantante Fedez, sta vivendo un periodo molto felice dopo aver dato alla luce la sua seconda figlia, Vittoria Lucia. Grande la gioia per il parto, avvenuto in modo naturale e senza induzione come si pensava in un primo momento. Ma lo stato d’animo di Chiara è stato turbato nella giornata di Pasquetta a causa di un messaggio della sorella Valentina.

Due settimane fa quest’ultima aveva effettuato delle analisi e proprio lunedì 5 aprile ha reso noti i risultati. Ovviamente lo ha fatto comunicando via social, dato che anche lei è un’influencer con quasi quattro milioni di follower sul proprio profilo Instagram. “Purtroppo – le parole di Valentina Ferragni in una serie di story – le analisi non sono andate bene. Vorrei raccontare il mio problema…”. (Continua a leggere dopo la foto)















C’è dunque preoccupazione in casa Ferragni per le condizioni di salute di Valentina, sorella di Chiara. Questo il messaggio su Instagram: “Vorrei raccontare il mio problema perché secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla. Perché è molto difficile da diagnosticare. La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito”. (Continua a leggere dopo la foto)















Entrando più nel dettaglio Valentina Ferragni ha rivelato la natura del suo problema di salute su Instagram: “Ho una patologia in una forma più grave del previsto. Si chiama insulinoresistenza”. L’influencer, però, non ha voluto chiarire le sue condizioni, preferendo trascorrere una giornata, quella di Pasquetta, senza eccessive preoccupazioni. E così ha terminato il suo messaggio: “Vi spiegherò di cosa si tratta più avanti, perché oggi è festa. Diamo inizio a un’altra vita”. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

In medicina per insulinoresistenza si intende la bassa sensibilità delle cellule all’azione dell’insulina, che può portare a diabete mellito di tipo 2. Le cause possono essere ormonali (le più comuni), genetiche, o farmacologiche. L’insulina è un ormone essenziale per consentire il passaggio del glucosio dal sangue alle cellule, impedendo che la sua concentrazione ematica, la glicemia, si alzi troppo. Dunque Valentina Ferragni sarà costretta a seguire delle cure specifiche e monitorare le proprie condizioni di salute.

