Gianni Sperti è grande protagonista a ‘Uomini e Donne’ da tantissimi anni. Il connubio e l’amicizia con Tina Cipollari sono bellissimi e il pubblico li ha sempre apprezzati. C’è però una domanda che tanti si sono posti in tutto questo lungo periodo. Infatti, si è parlato con insistenza di presunti ritocchi fatti dall’opinionista del dating show di Maria De Filippi. Un suo follower ha deciso di porgli la domanda direttamente su Instagram e lui ha risposto senza peli sulla lingua.

Nelle scorse puntate Gianni ha attaccato Gemma Galgani: “La causa della tua sofferenza sei tu, perché tu idealizzi l’amore costruendo un castello che non esiste. Devi avere la consapevolezza di costruire questo castello da sola”. In alcune occasioni è stato più dolce della Cipollari nei confronti della dama piemontese, ma stavolta anche lui ha perso la pazienza. Ora però andiamo a vedere più nel dettaglio cosa ha risposto in riferimento ai ritocchi effettuati sul suo corpo. (Continua dopo la foto)















Gianni Sperti ha dunque dato vita al classico botta e risposta con i seguaci di Instagram. Tanti personaggi famosi prediligono questo metodo, con l’obiettivo di avvicinarsi maggiormente al loro pubblico. Prima di rispondere a questo quesito, aveva infatti promesso che avrebbe fatto di tutto per poter rispondere proprio a tutti. E questa domanda, sicuramente scomoda, non lo ha però scosso più di tanto. Da parte sua è arrivata una replica contraddistinta da assoluta sincerità. (Continua dopo la foto)















Il fan gli ha chiesto: “Ti sei rifatto qualcosa del tuo viso?”. E lui ha affermato: “Qualcosa sì, ma il minimo indispensabile, nonostante molti siano convinti che abbia ritoccato tutto il viso”. Quindi, ha confermato di essersi sottoposto alla chirurgia estetica, ma senza esagerare più di tanto. Ha voluto soltanto fare qualche accorgimento, senza stravolgere il suo aspetto esteriore. Eppure in tanti ancora non ci credono e ipotizzano che possa essersi operato in modo più invasivo. (Continua dopo la foto)









Alcune settimane fa, in riferimento sempre alla Galgani, Gianni Sperti aveva detto: “Sei stata maleducata. Non ti puoi permettere di descrivere il suo come uno stile di vita triste. La tua faccia diceva tutto, ti sei permessa di criticare la vita di un’altra persona e lo hai usato come pretesto per dire che lui non ti va bene”. E sicuramente anche nei prossimi giorni ne vedremo delle belle su Canale 5.

