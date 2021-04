Sono giorni particolarmente difficili per Fabrizio Corona e la sua famiglia. Nelle ultime ore l’ex re dei paparazzi ha fatto pervenire un altro suo messaggio drammatico, attraverso il suo profilo Instagram. Parole molto forti, che lanciano l’ennesimo campanello di allarme.

A corredo di una foto di Corona a petto nudo i collaboratori di Fabrizio hanno infatti scritto.

"Se sei assolutamente convinto della tua ragione, ripeto, se sei assolutamente convinto della tua ragione e di aver subito una grave ingiustizia lotta pronto anche a sacrificare la tua vita. Servirà per qualcuno, servirà, e qualcuno capirà". La situazione resta molto delicata e i prossimi giorni saranno fondamentali per capire come stia realmente Corona. Alcuni giorni fa, in proposito, la mamma di Fabrizio Corona ha dichiarato: "Mio figlio è malato, non può stare in carcere, andrà a morire". Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'esperto Alessandro Meluzzi, il quale ha detto.















"Il suo problema è clinico. La sua storia clinica non è mai stata sufficientemente approfondita. Se qualcuno non si occuperà di lui rischia molto, di morire, di suicidarsi". Nei giorni scorsi un fan di Fabrizio Corona ha invece esclamato: "La giustizia italiana è un insulto di cattivo gusto, in giro ci sono assassini, pedofili e quant'altro a cui è stata addirittura concessa la buona condotta. Questo ragazzo pur avendo sbagliato ha già pagato e sta pagando ancora qualcosa che nessuno ha capito. Assurdo".















Intanto Carlos Corona continua a vivere lontano dall'Italia finché la bufera non si plachi. Era stata nonna Gabriella a raccontare tutto. Ora arriva anche la nota di Nina Moric che ha deciso di condividere sul suo profilo un paio di immagini del figlio e svela dov'è. "Via mia", scrive la Moric. Attualmente si trova in Croazia, a Zagabria, dai parenti materni.















Fabrizio Corona aveva chiesto clemenza e si era appellato ai giudici perché “non lo rimandassero in galera per il bene di Carlos che gli è legatissimo e della madre Gabriella che ha già sopportato tanto dolore”. Le sue parole sono rimaste inascoltate. Nelle settimane scorse per Fabrizio Corona si era mossa anche la politica con un’interrogazione a risposta immediata fatta arrivare sulla scrivania del ministro di Grazia e Giustizia.

