Nessuno come Mick Jagger. Il leader dei Rolling Stone è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua vita. La musica stavolta non c’entra, piuttosto il suo micromondo privato. Su di lui si sono scritte migliaia di pagine. Nato da una famiglia piccolo-borghese presso il Livingstone Hospital di Dartford (Kent), a circa trenta chilometri a est di Londra, in Inghilterra. Figlio di Basil Fanshawe “Joe” Jagger – un insegnante come il nonno (Ernest David Jagger) – e di Eva Ensley Mary (parrucchiera e attivista politica d’origine australiana).

Mick Jagger ha un fratello minore, Chris, nato il 19 dicembre 1947, che come il padre intraprenderà la carriera di insegnante. Mick, invece, cantava già da piccolo, e nel 1950, alle scuole elementari di Dartford, conosce Keith Richards, futuro amico e co-leader della band. Nel 1956 inizia a suonare per diletto con due compagni di scuola, ma senza esibirsi. Nell'estate del 1960 appare per la prima volta in pubblico nella sala parrocchiale di Dartford, con una canzone di Buddy Holly. Nel 1961 Keith e Mick si incontrano nuovamente, e con grande sorpresa scoprono d'aver coltivato una comune passione per il rhythm and blues.















Ancora non lo sanno ma è l'inizio dei Rolling Stones. La relazione di Jagger con il compagno di band Keith Richards è stata spesso definita dalla stampa come un rapporto di "amore-odio". Keith stesso, a proposito delle litigate storiche tra i due, disse in una intervista del 1998: "Penso ai nostri litigi come a delle liti familiari. Mi auguro che Mick si renda conto che io sono un amico che sta solo cercando di portarlo sulla strada giusta per fargli fare ciò che deve essere fatto".















Lontano dal palco, dove Mick vorrebbe presto tornare, il leader degli Stones ha deciso di vivere da un anno in Sicilia. Così riporta il Corriere della Sera e il giornale di Sicilia che scrive come: "Il musicista, infatti, è stato paparazzato durante alcune visite ai monumenti più suggestivi dell'Isola. Tutto è cominciato settembre, quando Jagger ha cenato in un ristorante di Marzamemi lasciando, come testimonianza, un autografo su un menu".









E ancora: “Nel periodo natalizio, poi, è spuntata una foto su Instagram in cui la rockstar si trovava tra i cactus della tenuta dei marchesi di San Giuliano a Melilli. Sembra che il musicista sia ancora sull’Isola. Una recente foto pubblicata su Instagram, infatti, lo ritrae sorridente su una poltrona con accanto una chitarra e un gatto in braccio. L’immagine è scattata in una località imprecisata della Sicilia, tra Ragusa e Siracusa”.

