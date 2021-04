“Ma è davvero lei?!”. Anna Pettinelli, spunta la foto del passato e tutti increduli. Pochi lo ricordano, ma ha recitato nel film cult

Anna Pettinelli, una carriera ricca di successi. Oggi la sua è una delle voci più note. Conosciuta da tutti come una conduttrice radiofonica, la 64enne vanta anche la presenza al tavolo dei professori della scuola più ambita d’Italia, quella di Amici. Nel ruolo di insegnante di canto durante l’edizione del talent show 2021, Anna Pettinelli di strada ne ha fatta, persino sul grande schermo.

Sembra che nella sua carriera non manchi davvero nulla. Anna Pettinelli è stata tra le protagoniste di Temptation Island Vip al fianco del compagno Stefano Macchi. Di origini livornesi la responsabile di coordinamento speaker a Rds, non soi è lasciata sfuggire neanche l’occasione di presentarsi sul palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo presenziando sia al Festival del 1983 che in quello del 1986. (Continua a leggere dopo la foto).















Impossibile non averla spesso nelle vesti di opinionista dei più svariati programmi televisivi, Anna Pettinelli sembra davvero collezionare un successo dopo l’altro. Ma forse non tutti sanno che la speaker ha persino preso parte al cast di una nota pellicola cinematografica dei fratelli Vanzina. Un film indimenticabile, per intenderci, in cui Anna ha interpretato Valeria. (Continua a leggere dopo la foto).















E per dare altri indizi, si aggiunge che alla pellicola hanno preso parte anche Massimo Ciavarro, Mauro Di Francesco, Isabella Ferrari, Karina Huff, Giovanni Ansaldi ed Eleonora Giorgi. Avete capito di cosa stiamo parlando? Ebbene, proprio d Sapore di mare 2 – Un anno dopo, dove Valeria era la diretta rivale di Selvaggia, che ha perso la testa per Gianni, creando non pochi dissapori nella coppia. (Continua a leggere dopo le foto).









Di anni ne sono passati, ma non solo. All’epoca della pellicola la Pettinelli era castana e aveva la pelle abbronzatissima. Ad oggi la conduttrice radiofonica vanta ben 64 anni d’età portati splendidamente. Merito di qualche ritocchino? Lo ha confidato davanti alle telecamere di Barbara D’Urso: “Sì, ho fatto la blefaroplastica. Ma non l’ho fatta a vent’anni, mi stava calando la palpebra”.

“Non ci posso credere, guardate!”. Maria Teresa Ruta è senza parole. Ma fa in tempo a fare la foto