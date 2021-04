“Non ci posso credere, guardate!”. Maria Teresa Ruta è senza parole. Ma fa in tempo a fare la foto

Maria Teresa Ruta è stata una delle concorrenti più amate in quest’ultima edizione del GF Vip. Per lei non è stato il primo reality, dal momento che ha già partecipato all’Isola dei famosi e a Pechino Express. In una intervista radiofonica rilasciata a RTL 102,5 ha anche fatto sapere recentemente che sarebbe felice di partecipare a Temptation Island: “Mi piacerebbe molto, ma Roberto non verrebbe mai con me, quindi dovrei trovarmi un altro fidanzato”.

Il fidanzato, Roberto Zappulla, è stato più volte all'interno della casa più spiata d'Italia una vera e propria àncora di salvezza, soprattutto nei momenti più difficili Maria Teresa Ruta ha rivolto il pensiero al suo compagno, non senza provare un po' di senso di colpa per averlo lasciato solo tutto il tempo della permanenza al Grande Fratello.















Quando i conduttori Fredella e Simioli le hanno chiesto come sta, Maria Teresa si è mostrata allarmata e piena d'angoscia. Ha spiegato che si trovava a casa della madre perché aveva avuto un lieve malessere di recente. "La mia mamma non sta molto bene. Qualche giorno fa ha avuto un piccolo acciacco. Sta aspettando di poter usufruire del vaccino".















Anche per questo motivo si è fatta sentire poco sui social. Ma nelle ultime ore è tornata nuovamente a comunicare attraverso le Instagram Stories poiché è rimasta stupita dopo aver visto a Torino un attraversamento di volatili. La 60enne ha manifestato il suo stupore, ma soprattutto ha avuto il timore che le anatre sarebbero potute finire sotto qualche automobile in corsa: oltre a scrivere "Pericolo", l'ex gieffina ha detto: "Incredibile, ma non ci posso credere".









Maria Teresa Ruta ha affermato: “Ragazzi ma sono bellissimi, il problema è che hanno appena attraversato la strada come potete vedere. Sono qui a Torino. Non si riesce a passare ovviamente”. La conduttrice non ha nascosto il suo stupore: Guardate che belli. Beh che cosa fa la natura. Poi ha rivolto una domanda alle anatre: “Ma voi volete attraversare, dove volete andare? Mi ci metto io in mezzo alla strada”. L’ex gieffina ha documentato nel dettaglio l’attraversamento delle anatre: “Ecco che attraversano. Fermi tutti, che belli che siete. Wow ce l’abbiamo fatta per un pelo. Ma vi rendete conto? Fortunatamente siamo riusciti a fermare tutte le macchine”.

