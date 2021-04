Fedez e Chiara Ferragni, al figlio Leone (3 anni) scappa un’imprecazione: la reazione dei genitori

Chiara Ferragni alle prese con Leone. Il figlio della coppia Ferragnez sembra promettere bene nelle vesti dello chef pasticcione. Il primogenito nato dall’amore tra Chiara e Fedez adesso è diventato ufficialmente il fratello maggiore di baby Vittoria. Si rimbocca le maniche e sotto la supervisione di mamma e papà, eccolo in cucina a preparare la pasta fatta in casa.

Il filmato mostra per filo e per segno i passaggi necessari per preparare un'ottima pasta fresca fatta in casa, impresa non del tutto facile e scontata. E chi sta muovendo i primi passi nel mondo della cucina? Proprio il piccolo Leone che riesce persino a rompere l'uovo e metterlo nell'impasto. Da non crederci e infatti Fedez si lascia andare a un commenta divertito nei confronti di mamma Chiara.















"Non lo sa fare neanche la mamma e lo sai fare tu", alle parole di Fedez che generano il sorriso generale, fa seguito la seconda fase della preparazione: mettere la farina nella ciotala. E questa volta è proprio Leone a lasciarsi scappare qualche parola di troppo. Il piccolo chef esclama: "La mad***". Impossibile trattenere le risate e i commenti. Fedez aggiunge: "Io morto".















E non è la prima volta che Leone mette in piazza le sue qualità di comico. Infatti solo pochi giorni fa il piccolo era riuscito a spiazzare tutti, genitori e 30milioni di follower compresi, perché Fedez aveva chiamato Ferry mamma Chiara, siparietto che ha portato alla divertente e spiazzante reazione del piccolo, ma ormai non troppo, di casa.









E la lista si allungherà ancora, posto che il piccolo Leone continua a crescere e a coltivare passioni e interessi, ma anche ‘responsabilità’. Con l’arrivo di baby Vittoria in casa Ferragnez, Leone si è riscoperto un fratellino maggiore un po’ geloso ma sicuramente attento e ricco di cure e di attenzioni nei confronti della sorellina. E con mamma e papà al fianco diventa tutto ancora più divertente.

