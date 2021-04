Nella serata del 3 aprile andrà in onda su Rai 1 il programma di Christian De Sica. Quasi superfluo presentarvi lui, uno degli attori più straordinari del mondo del cinema e della televisione italiani. Non sarà facile ottenere comunque risultati importanti, visto che di fronte avrà Maria De Filippi, che su Canale 5 sarà protagonista con la terza puntata del serale di ‘Amici 20’. Come tutti sapete, l’uomo è unito in matrimonio dal 1980 con la sorella di Carlo Verdone, la signora Silvia.

De Sica ha anche concepito due figli: Brando e Maria Rosa. Di quest’ultima si è parlato sempre poco e presumibilmente non tutti la conoscete perfettamente. Brando ha invece iniziato una carriera cinematografica con ‘Anni 90 – Parte II’ ed ha anche ottenuto un importante laurea in Arte e Cinema all’università della California del Sud. Ma andiamo a vedere invece cosa ha fatto finora la figlia Maria Rosa e quali sono gli aspetti più interessanti, per quanto riguarda anche la sfera privata. (Continua dopo la foto)















Maria Rosa De Sica è nata il 24 giugno del 1987 nella capitale Roma e compirà dunque tra qualche mese 34 anni. Nella sua vita ha sempre adorato il design di moda, infatti ha fatto studi inerenti questo settore. Ma ha anche una passione incredibile nei confronti della musica, che è stata trasmessa proprio dal genitore. E lei farà il suo esordio nel mondo della tv proprio nella serata del 3 aprile con ‘Una serata tra amici’, la trasmissione presentata dal padre e che si preannuncia interessante. (Continua dopo la foto)















La figlia di Christian De Sica è stata invitata sia da lui che dal fratello Brando a lavorare nel cinema, ma il suo carattere timido l’ha frenata. Ha inoltre rivelato di avere un legame molto bello con lo zio Carlo Verdone. Per quanto concerne l’ambito sentimentale, si è sposata con il marito Federico Pellegrini nel 2016 nella città di Capri. Hanno deciso di creare un brand di moda e dunque lavorano insieme. In una recente intervista ha detto: “Federico mi ha conquistato con i suoi modi all’antica”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mari (@mariarosa_desica)

Intervista dal ‘Corriere’ sul programma, Maria Rosa De Sica ha affermato: “L’idea è stata mia. Ho studiato canto e quando ho saputo di questo suo impegno gli ho proposto: ‘perché non cantiamo insieme quella canzone che ci piace tanto I’m in the mood for love di Barbra Streisand?’ Questo è un brano che ci lega da sempre e per me è un modo per dire a mio padre quanto sono innamorata di lui”.

“Una sorpresa per te”. Tiberio Timperi, il tenero gesto per Monica Setta: totalmente spiazzata in diretta