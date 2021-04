Sono giorni ormai che non si parla d’altro che di Chiara Ferragni e la sua secondogenita. Era certamente già famosa e seguitissima prima, ma con la nascita di Vittoria i suoi fan sono letteralmente impazziti. Del resto hanno ‘vissuto’ con lei e papà Fedez tutta la gravidanza e, come era prevedibile, si è scatenata una curiosità esagerata sulla nuova arrivata in famiglia. Anche il nome, per dire, è stato top secret fino all’ultimo.

Ora mamma e figlia sono a casa, dove le aspettava Leone, e non c’è giorno in cui nuove foto o video non facciano il pieno di like e di complimenti. L’altro pomeriggio Chiara è uscita per la prima volta con i suoi due figli Leone e Vittoria e, oltre a condividere un dolcissimo ritratto dei fratellini, ha anche mostrato il look scelto per la giornata. (Continua a leggere dopo la foto)















Fin qui niente di nuovo o strano, lo ha sempre fatto. Ma per l’occasione ha lasciato nell’armadio le maxi tute sfoggiate dopo la nascita di Baby V e optato per qualcosa di più trendy: un paio di jeans baggy e vintage di Levi’s, mocassini di Chanel e poi un crop top bianco “strappato” della Chiara Ferragni Collection. (Continua a leggere dopo la foto)















Una micro t-shirt che, nonostante il pantalone a vita molto alta, ha lasciato intravedere il ventre fasciato da una pancera post-parto color carne. Il classico accessorio modellante e contenitivo che molte neomamme usano al termine della gravidanza, così da sostenere i muscoli che inevitabilmente si sono rilassati durante la gestazione e la moglie di Fedez l’ha mostrata volutamente e con orgoglio. (Continua a leggere dopo foto e post)









“Pancera way of life”, ha infatti commentato lei, che ultimamente si è anche immortalata alle prese con l’allattamento, totalmente struccata e con il tiralatte attaccato al seno e si sta dando da fare per trovare associazioni su Milano a cui donare parte degli accessori della sua secondogenita. “Visto che noi abbiamo tantissimo di tutto – ha fatto sapere – vorremmo donare tanti vestiti, tanti passeggini e tanti lettini… a un’associazione su Milano per mamme bisognose. Voi sapete suggerirmi qualcosa?”.

