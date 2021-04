“Grandissima zoc**, testa di ca**”. La vip aggredita all’improvviso: rissa in diretta, poi l’amaro sfogo

Giulia Elettra Gorietti, la rissa con la tabaccaia di Roma sotto gli occhi di tutti. Stando al racconto reso pubblico dall’attrice, tutto avrebbe avuto inizio quando la Gorietti ha fatto notare alla donna di non indossare la mascherina. È bastato poco per essere travolta da insulti e non solo. Pare che le siano state rivolte anche alcune minacce di morte. Ma la versione della tabaccaia sarebbe diversa.

Lo sfogo della Gorietti comincia con queste parole: “La signora mi ha alzato le mani perché le ho chiesto di indossare la mascherina”. Secondo l’attrice la tabaccaia non indossava la mascherina. Ma le ‘prove’ della rissa sarebbero state rese pubbliche anche attraverso un video: “Grandissima zo**ola” e la replica della Gorietti: “Mi sta menando?”, “Sì, ti prendo a pizze fino a domani mattina testa di ca**o”, la risposta. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma non è finita qui. La Gorietti a quel punto fa notare: “È venuta così senza mascherina”, per poi proseguire lo sfogo su Instagram dove scrive: “Ho messo questo video perché se non la riprendevo, continuava ad alzarmi le mani e poi perché io voglio che si veda quello che c’è. Non è possibile che una che è proprietaria di una tabaccheria stia senza mascherina a ricevere la gente, sia lei che la madre che avrà avuto una settantina di anni e alzi le mani chiamando zoc**la o facendo minacce di morte”. (Continua a leggere dopo la foto).















E conclude: “Una cosa veramente allucinante. Io sono senza parole”. Secondo la versione fornita dalla tabaccaia le cose sarebbero andate in modo diverso. La donna ha affermato che ha cambiato atteggiamento quando la Gorietti l’avrebbe mandata a quel paese: “Sei na poraccia, neghi il vaffanc**o e dici che la discussione è nata per la mascherina. Ho anche io la registrazione. Comunque grazie per la pubblicità”. (Continua a leggere dopo le foto).









“Fai ridere. Pensa a quanto sei arrogante. Menomale che abbiamo le telecamere nel negozio. Falsa, sei un’arrogante”. Ma l’attrice continua a sostenere: “Non capisco il senso di inventarmi qualcosa che non è vero se esistono le telecamere e di pubblicare i loro messaggi. Forse li avrei nascosti i messaggi se fosse stato così e comunque anche l’avessi mandata a fan**lo, questo non giustifica il tutto. Invece che smetterla sperando che non li denunci, ottengo insulti. Inoltre se io denunciassi, sarebbero obbligati a consegnare il filmato intero dove mi alza le mani e mi minaccia di morte. Detto questo, chiudo questo capitolo sui social perché una volta denunciato il fatto pubblicamente, non voglio dare altra visibilità. Inoltre, questa ignoranza abbruttisce”.

Alessandra Celentano, il gesto a poco dal Serale di Amici 20 e esplode la polemica