Ilary Blasi è la nuova regina dell’Isola dei Famosi. Dopo aver condotto due edizioni del Grande Fratello Vip ed essersi presa un piccolo periodo di pausa dal piccolo schermo, qualche settimana fa è tornata protagonista e al timone di questa nuova edizione del reality show ambientato in Honduras.

Affiancata da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini nel ruolo di opinionisti in studio e da Massimiliano Rosolino in quello di inviato, la bella conduttrice romana tiene compagnia al pubblico di Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale in cui regala sorprese, colpi di scena, intrattenimento e anche qualche gaffe. Non manca naturalmente di incantare con look mozzafiato e sempre diversi. Giovedì scorso per esempio ha sfoggiato un tailleur pantalone nero dopo aver indossato abiti sempre coloratissimi.















Se per quanto riguarda gli accessori in questa edizione 2021 dell'Isola dei Famosi Ilary Blasi sembra prediligere i maxi orecchini, sui capelli gioca molto sulle acconciature. In queste settimane ha infatti alternato pieghe lisce, code di cavallo e raccolti. E se ovviamente non possiamo ancora sapere come si presenterà in studio lunedì sera, a qualche giorno dalla prossima diretta una piccola anticipazione l'abbiamo eccome.















In realtà è stata proprio Ilary Blasi a darla ai fan di Instagram. Nelle ultime ore, approfittando del Lazio tornato in zona arancione prima del weekend di Pasqua, ha fatto visita al parrucchiere di fiducia, cambiato look e poi rivelato il risultato sui social. Si è recata al Solidani Salon di Prati e aggiunto qualche piccola novità alla chioma.











Come si può vedere dalle nuove foto caricate tra le Storie di Instagram, Ilary è diventata ancora più bionda, dunque ha detto addio alle radici scure e “a contrasto” che aveva sfoggiato fino a oggi anche sul palco dell’Isola. La conduttrice ha infatti aggiunto delle sfumature platino che partono dal centro della testa e che diventano sempre più chiare sulle lunghezze. Bellissima.

