“Vi porto nuove notizie”. Ricoverata per Covid, come sta Elenoire Ferruzzi

Sono giorni drammatici per Elenoire Ferruzzi, la star dei social – icona Lgbt che sta combattendo in ospedale contro il Covid. “Ho trovato ora un attimo di lucidità, – aveva raccontato sui social – sto combattendo una delle battaglie più bellicose della mia vita: il covid. Da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata perché questo male ti riduce in questo modo. Sono stata infine anche ricoverata in ospedale con ossigeno fisso e polmoni intaccati, ho paura”.

Qualche giorno fa è arrivata la notizia dell'amico e socio Angelo Mazzone in un post su Facebook: "Ragazzi, per favore non scrivetemi più, tantomeno alla mamma di Elenoire, lo scrivo qui perché non ne posso più di rispondere a tutti. Ero già stato chiaro. So che lo fate perché gli volete bene ma cercate di capire che è estenuante".















Mazzone aveva aggiornato i follower, gli amici e i fan dell'icola Lgtb: "Elenoire non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati, il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio. Al momento non voglio aggiungere altro perché mi manca la terra sotto i piedi. Non martoriateci di messaggi. Grazie". Dopo la notizia data dall'amico di Elenoire, Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, aveva detto di aver visto la Ferruzzi in giro, scatenando la reazione dei fan.















“So già tutto, il suo avvocato Solange Marchignoli ha già tutto in mano e domani provvede alla querela”, aveva subito risposto Angelo Mazzone commentando le parole dell’ex di Nina Moric. Spiegando di nuovo che: “Elenoire è gravissima in ospedale”. Dopo tante brutte notizie, finalmente una bella. “Fortunatamente a parte i polmoni, gli altri organi non sono compromessi e sono tutti sani. – ha scritto Angelo Mazzone sui social – L’ossigenazione quando è a pancia in su deve essere per forza supportata dal macchinario, quando invece è a pancia in giù riesce anche un po’ da sola alternando con il macchinario. Il piccolissimo miglioramento dell’ossigenazione rimane stabile.

La situazione rimane grave ma stabile. In compenso la febbre sta scendendo".









“Vi porto FINALMENTE buone notizie su Elenoire Ferruzzi: I suoi polmoni rimangono sempre gravi (il medico dice ci vorrà molto tempo per quelli), ma… udite udite : la febbre è oggi completamente scesa, ottimo segnale, quasi azzerata. – ha detto ancora Mazzone – Anche i valori di ossigenazione sono migliorati ancora di più. La sua situazione da tragica che era pare stia migliorando inaspettatamente giorno per giorno seppur a passi molto piccoli. Sta lottando davvero tanto”.

