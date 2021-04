Belen Rodriguez tra pochissimi mesi sarà mamma bis: aspetta una bambina dal nuovo compagno, Antonino Spinalbese, e ha già rivelato che la sorellina di Santiago si chiamerà Luna Marie. La notizia è ufficiale da tempo ma in questi mesi l’argentina ha ricevuto diverse critiche perché la pancia non si vedeva. Ora invece si vede eccome.

Nelle ultime foto pubblicate su Instagram, infatti, la bellissima 36enne è apparsa raggiante e in formissima in una serie di scatti in bianco e nero. La pancia è spuntata e lei sa anche come scherzare sulle sue curve: la farfallina? "Sta diventando un fenicottero". Il pancione diventa giorno dopo giorno sempre più evidente ma, piuttosto che "mascherarlo", la showgirl lo esalta con tubini aderenti e crop top di cristallo.















E come anticipavano l'ultimo look premaman che ha sfoggiato sui social non solo è perfetto per la primavera ma mette in evidenza la pancia.Nel dettaglio, ha sfoggiato un abito nero decorato con dei maxi pallini bianchi. Si tratta del Clemence Dress firmato Reformation, un modello con le maniche lunghe, la scollatura quadrata e una gonna con un drappeggio elastico intorno alla vita.















Quanto costa vestito? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 265 euro e sono disponibili anche altre varianti dell'iconico polka dress. Ma il look è arricchito da accessori di lusso. Come la giacca di camoscio con le frange sulle maniche di RE/DONE del valore di circa 1.100 euro e un paio di stivali al ginocchio di Isabel Marant da 1.180 euro. E poi la borsa…









È una delle preferite di Belen, che infatti indossa spesso la tracolla piccola di Chanel in pelle trapuntata con la doppia C sulla chiusura che sul sito viene venduta a 3.350 euro. Ma al di là del look costoso, inutile aggiungere che le foto col pancione hanno fatto il pieno di like e complimenti: “L’eleganza con la quale porti la tua pancia non è da tutte”, “Ora si comincia a vedere”, “Sei bellissima già di tuo, ma la gravidanza ti dona un sacco”, si legge sotto tra i tanti messaggi.

