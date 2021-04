Ci risiamo. Ancora loro. Diletta Leotta e Can Yaman, il gossip del secolo, anzi, del millennio. Una storia d’amore talmente strabiliante che qualcuno non ci crede nemmeno un po’. Più di qualcuno. Perché, lo sapete bene, laddove girano tanti bei soldini è facile corrompere anche gli animi più puri. Come diceva Oscar Wilde? “Oggi la gente conosce il prezzo di tutto e il valore di nulla”.

Beh, insomma, ci siamo capiti… Fatto sta che le prime pagine dei giornali, tutti, non solo quelli di cronaca rosa, tv, siti on line e chi più ne ha più ne metta, sono piene delle foto della conduttrice Dazn e del bell'attore turco. Tutto è nato in ottobre, inutile ricordarlo, le paparazzate, le immagini dei due innamorati presso il maneggio in cui Can si sta preparando al meglio per la sua nuova serie su Sandokan. E infine l'anello, la proposta di matrimonio. Solo che… solo che qualcosa non torna.















A 'sparare' sulla veridicità della storia d'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman è adesso il paparazzo Paolone, uno che ne ha viste tante. Paolone, intervistato da un settimanale, va dritto al sodo: "È stato un modo per attirare l'attenzione e proseguire con il gossip. Infatti ci sono state poi un susseguirsi di paparazzate ben precise: la ricerca della casa con la suocera, gli scatti davanti alla gioielleria…".















Non solo. C'è di peggio. A quanto riporta lo stesso Paolone c'è un particolare che riguarda l'anello, descritto nei giorni scorsi nei minimi particolari, che farebbe 'saltare il banco'. Tenetevi forte: "Non vorrei sbagliare, ma l'anello spacciato per un regalo di Can, Diletta lo indossava già nel 2019″. Boom! E adesso? Ricordiamo che dell'anello si è cominciato a parlare semplicemente quando qualcuno lo ha notato al dito di Diletta Leotta nel corso di una partita di serie A tra Verona e Juventus.









E, come se non bastasse, c’è un altro dettaglio di non poca importanza. Tutti sanno che Diletta Leotta ha dato le chiavi di casa a Can Yaman. Però, guarda caso, aggiunge ancora Paolone, quando i due si sono incontrati l’ultima volta a Milano l’attore non è andato a casa di Diletta.

Ma ha preferito una stanza d’hotel. Per finire l’esperto di gossip, relativamente all’incontro dei due a San Valentino, afferma: “‘Uno shooting realizzato da fotografi professionisti”. Dunque nessun matrimonio ad agosto? Paolone è sicuro: “Entro luglio la coppia scoppierà. Troveranno il modo di uscirne puliti, probabilmente è già scritto nel copione”.

