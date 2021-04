Giornata da sogno per Tommaso Zorzi, che festeggia i suoi 26 anni di età. Ovviamente in tantissimi gli hanno voluto fare gli auguri, a partire da Ilary Blasi durante la diretta de ‘L’Isola dei Famosi’. Ci sono però stati soprattutto due messaggi ad aver emozionato il vincitore del ‘Grande Fratello Vip’. Parliamo per l’esattezza del suo grande amico Francesco Oppini, di cui si era innamorato follemente nella Casa più spiata d’Italia, e della figlia di Eros e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti.

Durante le sue storie Instagram però è accaduto qualcosa di veramente insolito e inaspettato alle sue spalle. Non sappiamo se per errore o se volontariamente, ma l'influencer ha ripreso una persona che si trovava in quel momento nella sua camera da letto. In alcuni video ha fatto vedere alcuni regali ricevuti in mattinata, ma in un filmato è dunque apparso questo uomo. Inevitabilmente i follower sono letteralmente impazziti e hanno iniziato a postare messaggi a dismisura.















Durante la visione di queste immagini, i follower di Tommaso Zorzi hanno potuto notare questa figura misteriosa dietro di lui. Effettivamente pare sia stato immortalato per sbaglio, anche perché l'uomo ha guardato in modo un po' perplesso la telecamera del cellulare. Inoltre, proprio in quei frangenti era intento a indossare le sue mutande. Nonostante sia stato visto solamente per pochi secondi, il web è impazzito di gioia. E c'è chi ipotizza che possa trattarsi di qualcuno che sta frequentando.















In molti pensano comunque che possa aver passato una notte di passione insieme a quest'uomo, ma ovviamente conferme ufficiali non ce ne sono. Certo è che non aveva tutti i vestiti ancora addosso, quindi è sembrata esserci una certa intimità. Dopo questo putiferio in rete, chissà se Tommaso Zorzi non vorrà svelare questo mistero e riferire a tutti i suoi fan il nome del diretto interessato. La vicenda è ancora avvolta nel mistero, ma nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi importanti.









Non l’amico di Tommaso Zorzi immortalato su Instagram mentre si rimette le mutande ✈️✈️ #tzturns26 pic.twitter.com/7QifdIWU9j — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 2, 2021

Questa la dedica di Aurora Ramazzotti a Tommaso Zorzi: “Ci siamo conosciuti che eravamo dei bambini. Fuoco col fuoco, una combinazione astrale, esplosiva quanto pericolosa. Chi ci conosce lo sa bene. Me ne sono sempre fregata di quello che pensavano gli altri, non ho mai rinunciato alla nostra amicizia, scegliendola giorno dopo giorno anche quando sparivamo dalle nostre vite. Sono qui, tu lo sai. Tanti auguri Tommy”.

“Sono qui, tu lo sai”. Tommaso Zorzi non può essere più felice: il messaggio va dritto al cuore