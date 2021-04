Ci hanno fatto emozionare. Ci hanno fatto arrabbiare. Sono state criticate. Si sono prese la rivincita. Il loro percorso nella casa più spiata della tv italiana è stato uno dei più affascinanti. Lei alta, castana, lineamenti decisi ma conturbanti. L’altra più minuta, viso dolcissimo e occhioni da cerbiatta. Sì, avete indovinato, stiamo parlando di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Insieme hanno fatto innamorare i telespettatori, tanto da guadagnarsi pure un soprannome, le ‘Rosmello’.

Come tutti sapete tra la modella brasiliana e l’attrice siciliana è scoccata la scintilla e non sono mancati i momenti ‘hot’. E, per non farci mancare nulla, ecco anche le litigate, i rimproveri trasversali, gli sfoghi con gli altri coinquilini. Insomma una relazione, d’amicizia o più fate voi, che è apparsa genuina, altro che finzione. Negli ultimi tempi, tuttavia, era evidente che qualcosa si era rotto, perso per strada. Rosalinda ha trovato l’amore in Andrea Zenga e Dayane si è goduta l’ottimo quarto posto al reality di Alfonso Signorini. (Continua a leggere dopo la foto)















Insomma, finito il GF Vip quinta edizione, cancellate pure le Rosmello? Niente affatto. In una delle sue ultime stories Rosalinda Cannavò, conosciuta anche con lo pseudonimo Adua Del Vesco, ha rivelato ai suoi follower di aver ricevuto una favolosa sorpresa. Prima, però, è bene fare un passo indietro, anche due. Il rapporto tra Dayane e Rosalinda si era incrinato quando la prima ha nominato la seconda, accompagnando il gesto ad attacchi piuttosto inattesi. (Continua a leggere dopo la foto)















Adesso, invece, Rosalinda Cannavò ha fatto sapere di aver ricevuto una inaspettata videochiamata da parte di Dayane Mello e di Carlotta Dell’Isola, altra concorrente al GF Vip. “Non è una foto riuscita al top – le parole dell’attrice – però è stata scattata al volo durante una videochiamata arrivata inaspettatamente da Carlotta Dell’Isola e Dayane Mello. Perché oltre al “gioco”, oltre le “nomination”, oltre alcune “parole di troppo”, siamo persone e come tali ci capita di sbagliare e di non essere perfetti”. (Continua a leggere dopo la foto









E se non è pace questa… Non solo. Rosalinda Cannavò ha concluso il messaggio con un eloquente: “Ci sono affetti però che restano e non possono svanire”. E ancora: “Io preferisco sempre rispondere con il bene”. Mentre Dayane Mello le ha risposto: “A prescindere dalle nostre diversità siamo qui a condividere i momenti belli che la vita ci regala. Te amo!”.

Ma Rosalinda si è anche sfogata contro gli hater: “Non ne posso più di lotte e guerre inutili tra fandom. Davvero mi sembra follia pura. Io sto con Andrea Zenga e delle mie scelte sentimentali non devo dare conto a nessuno in fin dei conti. E chiedo a chiunque mi sostenga […] di smetterla di fare attacchi gratuiti verso una persona che è fondamentale nella mia vita e che ha reso questa migliore. Chi manca di rispetto a lui manca di rispetto a me… detto questo mi passa la voglia di stare in un social che dovrebbe unirci in tempi come questi e invece a tratti incita all’odio. Buon giornata”.

Rosalinda Cannavò, la confessione di fronte a Andrea Zenga: “Non è per niente semplice”