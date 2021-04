Il 2 aprile è una giornata davvero speciale per Tommaso Zorzi. Il vincitore dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ compie infatti 26 anni e sono già in tanti ad averlo inondato di auguri sui social network. Tra i primi a fargli una bellissima dedica ci ha pensato Francesco Oppini: “Auguri amico mio, grato del tuo esserci, fiero di poterci essere. Ti auguro ogni bene”. Parole che non hanno fatto altro che piacere all’influencer, emozionato per quel messaggio carico di affetto.

Per Tommaso Zorzi l’amicizia creatasi al reality, si è trasformata in molto di più. Tirare fuori tutto il suo amore nei confronti di Francesco Oppini è stata una liberazione. Difatti gli basta la sola vista del suo Francy per commuoversi come se non lo vedesse da anni. Ma alcune ore fa è arrivato anche un augurio particolare e meraviglioso da un’altra persona a lui vicino. Con lei ci sono stati anche momenti di lontananza, ma ora sembra che l’amicizia sia tornata a livelli bellissimi. (Continua dopo la foto)















Il compleanno di Tommaso Zorzi è stato celebrato nel migliore dei modi anche nella puntata di giovedì primo aprile de ‘L’Isola dei Famosi’. Ricordiamo che lui è opinionista del reality show e la conduttrice Ilary Blasi ha mandato in onda una foto del ragazzo, quando era appena un bambino, e tutti gli hanno fatto gli auguri, a partire dalla padrona di casa e passando per Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Ora invece la dedica strappalacrime è giunta da Aurora Ramazzotti su Instagram. (Continua dopo la foto)















Aurora ha quindi scritto a corredo di un’immagine che li ritrae insieme: “Ci siamo conosciuti che eravamo dei bambini. Fuoco col fuoco, una combinazione astrale, esplosiva quanto pericolosa. Chi ci conosce lo sa bene. Me ne sono sempre fregata di quello che pensavano gli altri, non ho mai rinunciato alla nostra amicizia, scegliendola giorno dopo giorno anche quando sparivamo dalle nostre vite. Ti ho sempre ammirato e in maniera diametralmente opposta ti ho sempre voluto proteggere”. (Continua dopo la foto)









La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha concluso così il suo post Instagram dedicato a Tommaso Zorzi: “Perché dietro quella pungente ironia c’è un mondo infinito e complesso che ha bisogno di essere protetto. Sono qui, tu lo sai. Tanti auguri Tommy”. Un vero e proprio messaggio di amore fraterno, visto che ha promesso di stargli sempre al suo fianco, qualunque cosa accada.

“Ma che meraviglia!”. Tommaso Zorzi, la sorpresa di Francesco Oppini per il suo compleanno