“Ma sei uguale a Belen”. Tutti sorpresi: truccata così sembra un’altra persona. Pioggia di applausi

Belen Rodriguez, la madre con il trucco sembra un’altra persona. Una vera e propria lezione di make up quella su Veronica Cozzani. La bellezza della madre 58enne è sottolineata dal trucco che la figlia ha ben pensato per lei. E poco dopo, il risultato finale viene mostrato a tutti sui social. I fan non possono che notare la somiglianza con una super Vip dal fascino intramontabile.

Che ormai Belen sia diventata una vera maestra in fatto di make up è fuori discussione. Un talento innato, forse, ma anche tanta creatività con pochi semplici gesti e il risultato sembra un miracolo. La madre non ha certo bisogno di grandi stravolgimenti per essere bella, ma con un tocco in più, la 58enne è ancora più affascinante del solito oltre che quasi ‘irriconoscibile’ . (Continua a leggere dopo la foto).















Un risultato di cui non si può che essere orgogliosi. La splendida modella argentina ha condiviso la seduta di bellezza con i fan mostrandola in una storia su Instagram con tanto di soddisfazione: “Quando la figlia trucca la mamma”, scrive Belen felice. E ovviamente oltre ai complimenti dei fan rivolti sia alla mamma che alla figlia, due vere e proprie gocce d’acqua, non manca anche chi fa notare un’altra somiglianza. (Continua a leggere dopo la foto).















Veronica Cozzani mostra anche una schiacciante somiglianza con Monica Bellucci. Ma a parte questo dettaglio, i fan non possono che continuare a complimentarsi con la 58enne in ottima forma: “Bellissima signora uguale alle sue figlie”. Ma Veronica interviene: “Gli occhi rivelano l’età. Non c’è filtro che la nasconda! Salvo un ritocco!”, posto che la donna non ha mai voluto ricorrere alla chirurgia estetica. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Cozzani (@veronicacozzani)

Veronica Cozzani, classe 1963, nasce a Buenos Aires nel 1963 da genitori italiani, originari di La Spezia. Nel suo Paese di origine ha lavorato come insegnante di sostegno per poi sposare Gustavo Rodriguez e dare alla luce Belen, Cecilia e Jeremias. Le nozze tra Belen e Stefano de Martino sono state la giusta occasione per raggiungere Milano, dove poi ha deciso di continuare a vivere.

“Lo faccio ogni 15 giorni, altrimenti impazzisco”. Donatella Versace, quasi 66 anni, non può proprio farne a meno. È più forte di lei