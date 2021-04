Da tantissimi anni è uno dei volti più conosciuti in Italia e all’estero. Donatella Versace è senza dubbio la regina indiscussa della moda. Nei mesi scorsi, durante la prima fase della pandemia, era finita al centro del gossip per il suo compleanno, festeggiato sui social perché avvenuto nel momento del lockdown. Un anno difficile per lei e per il mondo della moda. Passerelle chiuse a tempo indeterminato e ritorno alla normalità ancora distante.

Un anno da gettarsi dietro le spalle e ripartire, all’alba dei 66 anni che compirà tra un mese, con una rinnovata energia. Alla soglia di una ricorrenza così importante Donatella Versace si è raccontata sulle colonne del Corriere della Sera raccontando particolari della sua vita privata rimasti finora nascosti a cominciare da come si tiene in forma. Il suo fisico, per chi non lo sapesse, dimostra almeno 20 anni di meno. Tirato e scolpito. Continua dopo la foto















“Non ho un personal trainer da tanti anni, alla fine ci litigavo: lo correggevo continuamente. Sono presuntuosa in questo, so quello che devo fare per il mio corpo”, ha fatto sapere al quotidiano. “Ho una piccola palestra, cambio: da pilates al resto. L’unica cosa che non riesco a fare: la meditazione, tutti mi dicono che fa bene, ma non ce la faccio. La mia mente non si ferma mai”, ha poi aggiunto. Continua dopo la foto















Single, la Versace non è in cerca dell’amore: “E chi trovo di questi tempi? L’amicizia è più importante. L’amore troppo volte ti delude: e allora chi me lo fa fare?”. Tra le sue amiche ci sono bellissime del calibro di Gigi Hadid e Irina Shayk. “Comunicazioni sempre aperte con loro: telefonate e zoom. Ore e ore a chiacchierare. Siamo cinque-sei, non passa giorno senza sentirci: ci messaggiamo anche, ci mandiamo foto. Nessuno ha visto la bimba di Gigi, io sì: è bellissima. Come quella chiacchierona della bimba di Irina”. Continua dopo la foto











Donatella Versace poi parla dei suoi capelli biondissimi rivelando di andare almeno una volta ogni quindici giorni a farsi sistemare il colore della chioma. Se per caso vede la ricrescita, succede infatti il finimondo. “Ah, no a quello non ci rinuncio mai: ogni due settimane devo sistemarlo. Se vedo la crescita scura divento pazza. Io sono una bionda, dentro e fuori”.

