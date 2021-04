Proprio oggi, venerdì 2 aprile 2021, è il compleanno del re dello share Tommaso Zorzi. Ovviamente il primo “buon compleanno” è giunto in diretta, nel pieno svolgimento della sesta puntata dell’Isola dei Famosi. A pronunciarlo in coro sono stati Ilary Blasi, Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e il pubblico presente in studio.

Sicuramente i più attesi sono stati gli auguri degli ex coinquilini di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. Un'attesa enorme per ciò che avrebbe potuto compiere Francesco Oppini per il suo compleanno, e ovviamente il figlio di Alba Parietti non ci ha delusi nemmeno per sbaglio.















Nel corso del suo percorso nella Casa più spiata d'Italia, Tommy Z aveva ammesso di nutrire una sorta di innamoramento nei confronti del figlio di Alba Parietti. Sentimenti riconfermati anche di recente dallo stesso influencer in un'ospitata a Verissimo. Francesco Oppini ha scritto una dedica davvero super speciale per Tommaso Zorzi: "Auguri amico mio, grato del tuo esserci, fiero di poterci essere. Ti auguro ogni bene".























Per Tommaso Zorzi l'amicizia creatasi al reality, si è trasformata in molto di più. Tirare fuori tutto il suo amore nei confronti di Francesco Oppini è stata una liberazione. Difatti gli basta la sola vista del suo Francy per commuoversi come se non lo vedesse da anni. Ad oggi però Tommaso sembra essersi rassegnato: Francesco Oppini è felicemente fidanzato con Cristina Tommasini. Non solo Francy, ma anche Stefania Orlando non è mancata agli auguri di compleanno a Tommy.

Proprio sui social ha scritto che tra di loro la scintilla è scoccata subito, dalla prima sera al GF Vip che hanno dormito insieme. Come in tutte le coppie ci sono stati anche dei diverbi, ma sono rientrati subito per fortuna. Si sono tollerati e si amano a vicenda. La coppia Zorzando è sempre affiatata, dunque, e nonostante la lontananza e gli impegni di lavoro continuano a sentirsi quotidianamente, non perdendo occasioni per vedersi quando capitano l’uno nella città dell’altra: Roma per lei e Milano per lui.

