Cristiano Malgioglio, il durissimo annuncio di poche ore fa: “Un mio amico non c’è più…”. Siamo tutti pazzi per zia Malgy, iconico showman e cantante, ne abbiamo potuto godere anche di recente grazie alla sua partecipazione alla quinta edizione del GF Vip. Nelle ultime ore ha espresso su Twitter tutta la sua sofferenza per la perdita di un amico a cui era molto legato.

L’amico di Cristiano Malgioglio era un cantante famosissimo, trovato senza vita nel suo appartamento di Barcellona dove si era trasferito da poco tempo. Non sono ancora stati resi noti i motivi della sua scomparsa. Un lutto che ha colpito profondamente Cristiano Malgioglio… (Continua dopo le foto)















Il cantante, nonché amico di Cristiano Malgioglio, che è venuto a mancare è Patrick Juvet. Grazie a poche sentite parole, Cristiano è riuscito a trasmettere tutto il profondo attaccamento che lo univa all’artista scomparso, infatti si legge: “Con dolore apprendo la scomparsa di un amico, il cantante Patrick Juvet. Mi ricordo quando mi aveva scelto per scrivere alcuni testi in italiano di alcuni suoi brani di successo. Una perdita per la musica”. (Continua dopo le foto)























Con dolore aprendo , la scomparsa di un amico il cantante #patrickjuvet. Mi ricordo quando mi aveva scelto per scrivere alcuni testi in italiano di alcuni suoi brani di successo. Una perdita per la musica.

— Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) April 1, 2021

“Lo avevo sentito al telefono tre giorni fa – sono state le parole di Yann Ydoux, il suo manager – ed era in forma come sempre”. La sua carriera è stata costellata da molti successi tra cui i più famosi: “I love America” e “Lady Night”. Patrick Juvet era nato a Montreux il 21 agosto del 1950. Ma non è il solo big che Cristiano Malgioglio ha ricordato negli ultimi giorni… (Continua dopo le foto)

La settimana scorsa Cristiano Malgioglio ha voluto ricordare, nel giorno in cui lei compie gli anni, la sua amatissima amica Mina. Anche qui pochissime parole, ma dense di un affetto profondo come l’amore che ha per lei e che lega entrambi: “Buona Compleanno mia amata e adoratissima @mina”

Musica in lutto, il corpo del cantante trovato nella sua casa. Mistero sulla causa della morte