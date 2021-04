La prima foto di Vittoria su Instagram ha fatto subito boom di like e di commenti anche per il look che Chiara Ferragni ha scelto per la sua piccolina. La tutina firmata proprio dall’influencer e anche copricapo fanno parte della linea New Born della Chiara Ferragni Collection: la “Cuffietta classica a trama Eyestar”, disponibile sul mercato da lunedì 29 marzo, costa 44 euro, mentre la tutina, non ancora in vendita, ha un costo di 160 euro.

Tante attenzioni al punto Chiara Ferragni ha pensato di dover tutelare Leone. Sta infatti facendo di tutto per non farlo ingelosire. Le foto scattate dai paparazzi a Milano la ritraggono all’aperto con un look casual insieme al figlio di 3 anni, delizioso con la sua tuta sportivissima in denim. Lo aveva confessato ai follower nelle sue IG Stories nei giorni scorsi: tra una poppata e l’altra, la famosa influencer si sarebbe presa un po’ di tempo da dividere solo con Leo. Continua dopo la foto















Con loro c’è anche una guardia del corpo che li segue a vista. Leone che sta piano piano accettando l’arrivo della sorellina è felice con la sua mamma, fa merenda su una panchina in attesa di poter uscire anche con la piccola Vittoria non appena sarà più grande. Continua dopo la foto















Ma forse non c’è bisogno di tenere tranquillo Leone Chiara Ferragni ha infatti condiviso una foto e video della prima uscita. Nelle immagini, Leone spinge la carrozzina e accudisce in modo amorevole la sorellina. Immediati i commenti sorpresi dei fan: “Ma allora non è più geloso! Guarda come se ne prende cura”. E ancora: “Che tenerezza, Leone che spinge la carrozzina e si occupa di Vittoria. La proteggerà per tutta la vita”. Continua dopo la foto















Il quadretto familiare scioglie il cuore dei fan, che si complimentano con mamma Chiara e papà Fedez: “Lo avete educato bene, siete una bellissima famiglia”. C’è anche chi nota un piccolo tenero dettaglio: “Nella carrozzina, Vittoria fa con le dita lo stesso gesto di Leone”. Boom di like per i fratellini Ferragnez.

Ti potrebbe interessare:“Lo farei…”. Belen Rodriguez senza freni: in bikini col pancione in vista e la dichiarazione hot al suo Antonino