Una notizia meravigliosa per un’attrice molto amata dal pubblico. Nonostante la sua giovanissima età, è già diventata mamma e ha voluto annunciare la grandiosa novità a tutti i suoi follower di Instagram. Ovviamente siamo certi che ci sarà stato il tripudio nella sua direct, con migliaia di fan che l’avranno inondata di auguri e congratulazioni. Aveva annunciato la gravidanza qualche tempo fa, adesso sono finalmente trascorsi tutti i mesi e ha dato alla luce un meraviglioso bebè.

In una intervista, rilasciata qualche anno fa a ‘Di Più’, aveva affermato per quanto riguarda i suoi aspetti privati e professionali: “Sto mettendo da parte i soldi che guadagno, che sono vincolati in un conto cui potrò accedere quando sarò maggiorenne, per iscrivermi a una scuola di recitazione. Prima, però, voglio diplomarmi. Se dovesse andare male come attrice, mi piacerebbe dedicarmi alla pittura, altra mia passione ereditata dai miei genitori”. Ora l’annuncio più bello che ci sia. (Continua dopo la foto)















A partorire è stata Domiziana Giovinazzo, ovvero l’attrice che interpreta il personaggio di Elena Martini nella serie televisiva ‘Un medico in famiglia’. Per lei si tratta del primo figlio in assoluto. Ha anche comunicato a tutti il nome del piccolo, che si chiama Lorenzo. Il bimbo è stato concepito con il suo compagno, che però non è conosciuto nel mondo dello spettacolo e della televisione. Questa gravidanza era stata cercata con insistenza, infatti avevano già preso la decisione di comprare una casa. (Continua dopo la foto)















Lo scorso mese di novembre aveva deciso di riferire così ai fan la lieta notizia: “Tutte le grandi cose iniziano da qualcosa di piccolo”. Stavolta invece ha mostrato il bambino appena nato su Instagram e ha corredato la foto con questa didascalia: “Grazie di cuore a tutti per l’immenso affetto. Lorenzo”. Il suo partner in più occasioni lo ha fatto apparire sul suo profilo ufficiale, ma non si sanno molte news su di lui. Non ha infatti mai svelato pubblicamente il suo nome e cognome. (Continua dopo la foto)









Per quanto riguarda la carriera lavorativa di Domiziana Giovinazzo, quando era proprio piccolina è stata in grado di prendere parte alla fiction di successo ‘Un medico in famiglia’. Si trattava nello specifico della figlia di Lele, interpretato dall’attore Giulio Scarpati, e di Alice, interpretato da Claudia Pandolfi. Lei è giunta nella sesta stagione e poi è cresciuta fino a provare i suoi primi sentimenti per il cugino americano Tommy.

“Una splendida notizia!”. Un posto al sole, mai successo in 25 anni. Ora c’è la conferma