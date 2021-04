“Non potevo credere ai miei occhi”. La vip incinta del primo figlio, dopo l’annuncio il video da brividi

“Era il 26 gennaio, avevo un ritardo di sei giorni e mai come in quel mese stavo aspettando l’arrivo del ciclo. Quel ritardo però non era normale.. perché sono sempre stata così puntuale. Sono corsa in farmacia e nel pomeriggio ho deciso di fare il test. Ero a casa da sola. L’attesa guardando lo schermo del test di gravidanza, quei minuti che sembravano infiniti e poi il risultato “INCINTA 3+”.

Così inizia il video della bellissima modella e influencer che in questi giorni ha dato la notizia dell'arrivo del suo primo figlio. Un arrivo sperato e voluto, arrivato a due anni dal matrimonio con il marito Richy. L'annuncio della gravidanza è arrivato attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, con una foto che la ritrae insieme al marito e ai loro due cani.















" Non potevo credere ai miei occhi, – scrive la fashion blogger sul post – sono rimasta pietrificata per qualche secondo e avrò ripetuto 'non ci credo' almeno cento volte! (avremo modo di parlare del perché, così capirete meglio) Poi ho iniziato a tremare e a piangere. Ininterrottamente. Che felicità!! Così felice che avrei voluto urlarlo al Mondo in quel preciso istante!".















E ancora: "Così felice che voglio rendere partecipi anche voi di questo bellissimo momento e beh, poi quando senti battere il suo cuoricino per la prima volta si ferma il tempo… grazie vita, GRAZIE PER AVERMI FATTO PROVARE QUESTA GRANDE EMOZIONE", conclude nel post a corredo del filmato che mostra i momenti in attesa del risultato del test di gravidanza.









“Abbiamo capito anche che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere… nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così”, aveva scritto dando l’annuncio dell’arrivo del primo figlio, che aveva fatto incetta di like e commenti, anche delle amiche vip della fashion blogger. Paola Turani ha sognato per molto tempo questo momento e alla fine è arrivata la loro “gioia più grande e speciale”. E anche in questa occasione ha voluto condividere la notizia con i suoi fan.

