Sophie Codegoni è finita nella bufera in queste ore per alcune gravi segnalazioni sul suo conto. In particolare è stata l’influencer Deianira Marzano a svelare alcuni retroscena incredibili sull’ex tronista di ‘Uomini e Donne’. Le accuse sono state davvero pesanti e, come avevamo ipotizzato in un nostro precedente articolo, la sua risposta non si sarebbe fatta attendere a lungo. E infatti sul social network Instagram ha voluto fornire la sua versione dei fatti respingendo gli attacchi.

Entrando nello specifico, l'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi avrebbe avuto una frequentazione con un ragazzo quando era seduta sul trono del programma di Canale 5. La persona in questione sarebbe un tabaccaio di Roma, che lei avrebbe conosciuto perché la tabaccheria in questione si trovava a ridosso dell'albergo nel quale soggiornava. A quanto pare il ragazzo era anche impegnato sentimentalmente e l'ex fidanzata di quest'ultimo aveva praticamente scoperto tutto.















Deianira ha affermato sulla modella: "Aveva un altro quando era sul trono, abbiamo visto i messaggi. Sophie durante il trono si frequentava con un'altra persona e questo lo possiamo garantire al 100 per 100 perché io e Amedeo abbiamo visto i messaggi. Addirittura questo la voleva andare a corteggiare. Lei disse no, ormai il trono è già a metà, non è possibile. Dopo queste affermazioni molto forti sul suo conto, ha rotto il silenzio smentendo categoricamente questa ipotesi.















Dopo queste segnalazioni Sophie, accusata anche di aver preso in giro la redazione di 'Uomini e Donne', ha quindi dichiarato: "Tutte le cose che stanno uscendo, flirt, fidanzamenti e tutto e di più…In questo momento non ho né la testa né la voglia di avere flirt in giro. Fidatevi che è il mio ultimo pensiero. La cosa che più mi fa arrabbiare è che nel 2021 non è ancora entrata nella testa che esiste l'amicizia tra uomo e donna. Il 90% dei miei amici sono uomini", ha concluso.









A proposito invece dell’ex tronista Gianluca De Matteis, entrambi hanno pubblicato dei contenuti sui social che stanno generando parecchio scalpore, al punto che diversi utenti stanno ipotizzando che tra loro possa essere in corso un flirt. Anche perché in più di un’occasione lui ha dichiarato di apprezzare le ragazze sullo stile della Codegoni. Ma adesso con questo messaggio ha chiuso le porte a questa possibilità.

