L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ Sophie Codegoni è al centro di numerose voci in questi giorni. Come sapete, dopo aver scelto Matteo Ranieri come suo fidanzato, la relazione è naufragata in pochissimo tempo. La storia d’amore non è praticamente mai decollata e le strade dei due si sono separate a tempo di record, lasciando senza parole tutti i telespettatori. La prima a confermare ufficialmente la separazione era stata la stessa ragazza, seguita poco dopo dall’ex corteggiatore del dating show.

Sulla giovane però stanno emergendo in queste ore alcuni retroscena che hanno del clamoroso. Se queste indiscrezioni venissero confermate, saremmo di fronte ad un bruttissimo gesto nei confronti della redazione del programma di Maria De Filippi. L’accusa è decisamente pesante e sicuramente la bella Sophie si difenderà nelle prossime ore. Al momento lei ha preferito restare in silenzio, ma ciò che si sta dicendo sul suo conto è molto grave e le polemiche non si fermeranno qui. (Continua dopo la foto)















La nota influencer Deianira Marzano ha riferito su Instagram qualche ora fa che mentre la modella proseguiva il suo percorso sul trono, avrebbe conosciuto un’altra persona con la quale avrebbe iniziato una frequentazione. Il tutto sarebbe avvenuto dunque all’insaputa della trasmissione di Canale 5. E secondo Deianira ci sarebbero prove schiaccianti di questa notizia. Ha dichiarato che anche Amedeo Venza ha saputo tutto questo e presumibilmente la smaschereranno a breve. (Continua dopo la foto)















La Marzano ha quindi annunciato su Sophie Codegoni: “Aveva un altro quando era sul trono, abbiamo visto i messaggi. Sophie durante il trono si frequentava con un’altra persona e questo lo possiamo garantire al 100 per 100 perché io e Amedeo abbiamo visto i messaggi. Addirittura questo la voleva andare a corteggiare. Lei disse no, ormai il trono è già a metà, non è possibile”. Si tratterebbe nello specifico di un tabaccaio originario della capitale Roma, al momento anonimo. (Continua dopo la foto)









Deianira Marzano ha quindi concluso, dicendo che questo giovane sarebbe appunto il tabaccaio dove Sophie andava molto spesso, nelle vicinanze del suo hotel. L’influencer ha anche avuto un dialogo con l’ex fidanzata del ragazzo, la quale si era arrabbiata moltissimo per questa presenza ingombrante dell’ex tronista. Non aveva voluto dire nulla fino ad ora per non essere paranoica, ma adesso è convinta di quello che pensava.

“Salta la diretta”. Serena Bortone, la decisione della Rai: perché viene sospeso il suo Oggi è un altro giorno