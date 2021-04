Svelato il volto di Myss Keta. Il settimanale Vero nel numero in edicola venerdì 2 aprile mostra in esclusiva per la prima volta la regina della scena musicale underground milanese senza maschera e rivela così la sua faccia. L’artista si è sempre mostrata in pubblico e sui media con il viso coperto dalla sua ormai famosa e iconica maschera.

Il suo personaggio è nato nell’agosto 2013 da un’idea del collettivo Motel Forlanini e il primo singolo è stato Milano, sushi e coca, uscito nell’ottobre dello stesso anno insieme ad il video pubblicato su Youtube. Ha ottenuto subito un grande successo ma anche diverse critiche per via dei contenuti provocatori proposti. Lo stile musicale di Myss Keta tocca generi molto diversi tra loro, ma si avvicina prevalentemente al rap con una forte componente di musica elettronica ed un’attitudine punk. (Continua a leggere dopo la foto)















Come spiegato dalla stessa Myss Keta, il suo stile musicale è stato fortemente influenzato da artiste come Madonna, Miss Kittin, Lady Gaga e Peaches e i testi delle canzoni contengono riferimenti espliciti al mondo del sesso, dell’alcool e della droga. Non ha mai voluto dire nulla di sé. Il suo personaggio è stato creato con un assoluto alone di segretezza attorno. (Continua a leggere dopo la foto)















Non si conosce il suo anno di nascita e nemmeno il suo vero nome anche se Tommaso Zorzi parlando con Andrea Zelletta nella Casa del GF Vip si sarebbe lasciato sfuggire che si chiama Monica, ma non c’è alcuna certezza in merito. Poi, come detto, l’artista si è sempre mostrata con il viso coperto dalla maschera ma ora è il settimanale Vero a svelare il mistero paparazzandola a volto scoperto. (Continua a leggere dopo le foto)











Myss Keta è stata beccata dai paparazzi di Vero a Venezia, dove è al momento impegnata con le riprese della seconda edizione di Celebrity Hunted. Evidentemente non pensava di essere ‘spiata’ dagli obiettivi dei fotografi, quindi abbassa la mascherina mostrando per la prima volta il viso che, per la prima volta, è ben visibile nelle foto esclusive pubblicate dal magazine.

Stefano De Martino e la bella conduttrice, il gossip bomba è partito