Mediaset continua a puntare sugli ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il vincitore Tommaso Zorzi è opinionista dell’edizione in corso dell’Isola dei famosi insimee a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini ed è stato ospite delle due puntate del Maurizio Costanzo Show. Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e l’attore Franco, è nel cast fisso di Tiki Taka, il programma di approfondimento calcistico di Italia 1, quest’anno condotto da Piero Chiambretti.

Ora è il turno di Giulia Salemi, ex concorrente della terza e della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che dopo il lancio della sua linea beachware SMMR, sbarcherà su Mediaset Play, a partire dal prossimo 16 aprile con il programma ”Salotto Salemi”. (Continua a leggere dopo la foto)















Si tratta di un talk show al femminile in cui la Salemi avrà ospiti ragazze del mondo della tv e dei social come Paola Di Benedetto, vincitrice del GF Vip 4, Veronica Ferraro, migliore amica di Chiara Ferragni, Dayane Mello, anche lei inquilina del GF Vip 5, Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, Martina Hamdy, ex concorrente del GF Vip 3 e conduttrice di Meteo.it, e Arianna Cirrincione, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fidanzata di Andrea Cerioli, naufrago dell’Isola dei famosi 15. (Continua a leggere dopo la foto)















Anche l’amore va a gonfie vele. La storia con Pierpaolo Pretelli, anche lui concorrente della quinta edizione del GF Vip, nonostante lo spettro di Elisabetta Gregoraci, a lungo corteggiata nella casa dall’ex velino di Striscia la notizia, è ormai decollata e proprio in una intervista rilasciata a Chi Giulia Salemi ha finalmente parlato del famoso ‘triangolo’. (Continua a leggere dopo la foto)









“Non l’ho mai vista come una rivale, – ha dichiarato la salemi al settimanale diretto da Alfonso Signorini, che spesso ha punzecchiato la coppia proprio sull’argomento EliGreg – perché io sono una donna solidale con le altre donne. Si è parlato di triangolo fra me, lei e Pierpaolo quando il triangolo non esisteva. Tanto che io e Pierpaolo siamo andati avanti per la nostra strada, ci siamo innamorati e ci bastiamo. Non serve altro e non c’è nulla in più da dire”.

Stefano De Martino e la bella conduttrice, il gossip bomba è partito