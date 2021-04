Il gossip torna a bussare alla porta di Stefano De Martino. Non che lo abbia mai lasciato in pace, a dire il vero, da quando è finita di nuovo la relazione con Belen Rodriguez, ora felice con Antonino Spinalbese e in dolce attesa di una bambina, ma nelle ultime il settimanale Oggi è tornato alla carica.

"Sono felicemente scapolo – aveva confidato qualche tempo fa il ballerino e oggi giudice di Amici a Chi – ho imparato a stare da solo e sarà la mia più grande prigione. Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema perché si cercano gli altri proprio per non riflettere e riversare su di loro il compito di farlo. Invece quando impari ad ascoltarti è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto".















Eppure ora la rivista Oggi svela che Stefano De Martino e Andrea Delogu sarebbero sempre più vicini. Secondo Alberto Dandolo, firma della rubrica 'Ah saperlo', fra i due sarebbe nato un forte feeling che potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante. Alcune fonti hanno rivelato che il primo incontro sarebbe avvenuto nei corridoi degli studi Rai dove entrambi sono diventati due volti di punta.















Lei ha condotto numerose trasmissioni, mentre lui è al timone di Stasera tutto è possibile. E se tanto Andrea quanto Stefano stanno vivendo un momento magico dal punto di vista della carriera, nella vita privata sono entrambi single dopo la fine dei rispettivi matrimoni. Andrea aveva sposato Francesco Montanari nel 2016 e le voci di un addio si rincorrono da tempo, ma sia la conduttrice che l'attore non hanno mai voluto commentare.











“Francesco mi ha lasciata due volte – aveva raccontato qualche tempo fa lei– e quando abbiamo ricominciato, memore di tutto il dolore che avevo provato per lui, perché avevo deciso che era lui l’uomo della mia vita, gli ho detto ‘ok, torniamo insieme ma tu vai in analisi, perché io non voglio vivere con un uomo che un giorno è un malato, un giorno è un assassino, un giorno è l’uomo più felice del mondo’… perché questa poi è la vita con un attore”.

